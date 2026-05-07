प्लेन में किसी के खिलाफ नारेबाजी करने पर क्या यात्रियों को मिल सकती है सजा? ये हैं DGCA के नियम

DGCA Flying Rules: गुरुवार (07 मई) को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विमान के भीतर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी. दावा किया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा इंडिगो के विमान से कोलकाता से दिल्ली आ रही थीं, इस दौरान उन्हें विमान के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा. टीएमसी सांसद ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और एयरलाइन कंपनी से एक्शन लेने की मांग की है.

दरअसल, 30 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में सवार कुछ यात्रियों ने इन नेताओं को देखते ही चोर-चोर और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. लेकिन क्या अगर किसी के खिलाफ विमान के भीतर नारेबाजी की जाती है, तो पैसेंजर के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं. डीजीसीए के नियमों के अनुसार, नारेबाजी के बाद एक्शन लेने का पूरा अधिकार एयरलाइन कंपनियों के पास है. आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं...

DGCA के नियम

हाल ही में नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने अपने नियमों में कुछ बदलाव करते हुए उन्हें और सख्त बनाया था. जिसको अब लागू किया जा चुका है. डीजीसीए ने उड़ान के दौरान अव्यवस्थित व्यवहार (Unruly Behaviour) के दौरान एयरलाइन्स को यह परमिशन देता है कि वह ऐसे यात्रियों के खिलाफ एक्शन ले.

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पिछले दिनों DGCA ने इसमें छह नए वर्ग जोड़े थे. जिसमें घरेलू यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में धूम्रपान करना, शराब पीना, आपातकालीन निकास का दुरुपयोग या जीवन रक्षक उपकरणों का अनधिकृत उपयोग; विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी में शामिल होना, नशे की हालत में अनियंत्रित व्यवहार करना और कोई भी अन्य अव्यवस्थित व्यवहार, जिसमें चिल्लाना, अन्य यात्रियों को परेशान करना जैसी हरकतें शामिल हैं.

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एयरलाइन कंपनियों के पास एक्शन का अधिकार

गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (CAR) और Aircraft Rules, 1937 के तहत विमान के अंदर किसी प्रकार का प्रोटेस्ट या नारेबाजी करना पूरी तरीके से अव्यवस्थित व्यवहार में माना जाता है, जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में एयरलाइंस को तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है.

सजा का भी है प्रावधान

विमान के भीतर अगर कोई प्रोटेस्ट करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और क्रू आपको रोक सकता है. स्थिति बिगड़ने पर पायलट विमान को डायवर्ट करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराते हुए किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर उतार सकता है. इसके बाद संबंधित शख्स को पुलिस को सौंप सकता है.

कुछ हल्के या छोटे अपराधों के मामले में 3 दिन से लेकर 30 दिन तक उड़ान पर प्रतिबंध लग सकता है. वही, गंभीर मामलों में 1-2 साल या उससे भी अधिक समय के लिए बैन लग सकता है. एयरक्राफ्ट रूल के अंतर्गत Rule 23 के तहत जुर्माना या जेल की सजा का भी प्रावधान है. कई बार कुछ मामलों में केवल चेतावनी देकर भी छोड़ दिया जाता है.

टीएमसी सांसद ने किया एक्शन लेने की अपील

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ नारेबाजी की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में नियमों के तहत एक्शन लेने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने इंडिगो से संबंधित यात्रियों को नो फ्लाइंग जोन में डालने की अपील की है. हालांकि, अभी तक इस मामले में एयरलाइन कंपनी या केंद्रीय मंत्रालय से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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