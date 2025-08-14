भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
Air India News: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को रोस्टरिंग से जुड़ी समस्याओं के संबंध में चेतावनी जारी की है और उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न करने को कहा है. 3 महीने पुराने मामले में एयरलाइन ने कहा है कि तुरंत बाद इसे ठीक कर दिया गया और हम नियमों का पालन कर रहे हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:11 AM IST
DGCA issues Warning to Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) को चेतावनी जारी की है. मामला तीन महीने पुराना है, जब मई महीने में बेंगलुरु और लंदन के बीच दो फ्लाइट्स (Bangaluru London Flight) में पायलट ने 10 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाया. डीजीसीए ने पाया है कि इन 2 उड़ानों में नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के तहत निर्धारित समय सीमा पार कर ली गई थी, जिसको लेकर जून में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन, एयरलाइन की तरफ से मिला जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद डीजीसीए ने चेतावनी जारी की है और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है.

एयर स्पेस बंद होने से हुई थी दिक्कत...

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि एयरलाइन को डीजीसीए का एक लेटर मिला है. प्रवक्ता ने कहा कि दो लंबी दूरी की उड़ानों में रोस्टरिंग से जुड़ी समस्याओं के संबंध में DGCA ने एअर इंडिया को लेटर भेजा है. उस समय बॉर्डर इलाकों में एयर स्पेस बंद होने की वजह से ये दिक्कत आई थी. हालांकि, इसके बाद से हमने नियमों का पूरी तरह से पालन किया है. प्रवक्ता ने कहा, 'हमें सही व्याख्या बताए जाने के तुरंत बाद इसे ठीक कर दिया गया. एयर इंडिया नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है.'

डीजीसीए ने अपने पत्र में क्या कहा?

डीजीसीए के 11 अगस्त के पत्र में कहा गया है कि एयरलाइन को 20 जून को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें 16 और 17 मई को उड़ान संख्या AI133 की मौके पर जांच के दौरान पाए गए उल्लंघनों के कारणों की व्याख्या करने को कहा गया था. पत्र में कहा गया है, 'नियामक ने यह भी कहा कि एयरलाइन का जवाबदेह प्रबंधक सीएआर में उल्लिखित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा.'

नियामक ने कहा कि एयरलाइन को नोटिस भेजा गया था, लेकिन डीजीसीए ने खामियों को दूर करने में दिए गए जवाब को 'अपर्याप्त' पाया. उसने एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन को भी चेतावनी दी है, जो इसके जवाबदेह प्रबंधक भी हैं. नियामक के पत्र में कहा गया है, 'कारण बताओ नोटिस के जवाब में मेसर्स एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत जवाब की विधिवत जांच की गई है और पाया गया है कि यह नियामक खामियों और कमियों को दूर करने में संतोषजनक नहीं है. मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को चेतावनी दी जाती है और सलाह दी जाती है कि वे लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में अत्यधिक परिश्रम और जिम्मेदारी बरतें.

