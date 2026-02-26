यात्रियों की आ गई मौज, 48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम

Flight Tickets: हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि अब आप बिना किसी समस्या के अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक रिफंड से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों के अनुसार आप कुछ शर्तों के अधीन 48 घंटों के अंदर बिना किसी एडिशनल चार्ज के अपनी टिकट को कैंसिल या मॉडीफाई कर सकते हैं.

