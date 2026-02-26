Advertisement
trendingNow13123665
Hindi Newsदेशयात्रियों की आ गई मौज, 48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम

यात्रियों की आ गई मौज, 48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम

DGCA New Rules In Flight Tickets Refund: DGCA ने विमान यात्रा कर रहे लोगों के टिकट रिफंड और केंसिलेशन को लेकर नए नियम की घोषणा की है. इसके तहत 48 घंटों के अदर आप बिना किसी चार्ज के अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल या मॉडीफाई कर सकते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 26, 2026, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यात्रियों की आ गई मौज, 48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम

Flight Tickets: हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि अब आप बिना किसी समस्या के अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक रिफंड से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों के अनुसार आप कुछ शर्तों के अधीन 48 घंटों के अंदर बिना किसी एडिशनल चार्ज के अपनी टिकट को कैंसिल या मॉडीफाई कर सकते हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर