Action on Pilots: डीजीसीए ने 90 पायलटों को Boeing 737 MAX उड़ाने से रोका, जानें कारण

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने स्पाइसजेट पर बड़ा एक्शन लिया है और उसके 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स (Boeing 737 MAX) उड़ाने से रोक दिया है. डीजीसीए ने सिम्युलेटर ट्रेनिंग में खामियों का पता लगाने के बाद यह कदम उठाया है और इन पायलटों को डीजीसीए की संतुष्टि के लिए दोबारा ट्रेनिंग से गुजरना होगा. इसकी जानकारी डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार ने दी.

डीजीसीए की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए स्पाइसजेट (SpiceJet) के एक प्रवक्ता ने कहा, 'डीजीसीए ने 90 पायलटों के प्रशिक्षण प्रोफाइल पर एक ऑब्जर्वेशन किया था और इन्हें बोइंग 737 मैक्स (Boeing 737 MAX) उड़ाने से रोक लगाने के निर्देश दिया है. डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार स्पाइसजेट ने 90 पायलटों को मैक्स विमान उड़ाने से रोक दिया गया है. ये पायलट डीजीसीए की संतुष्टि के लिए फिर से ट्रेनिंग से गुजरेंगे.

This restriction does not impact the operations of MAX aircraft whatsoever. SpiceJet currently operates 11 MAX aircraft and about 144 pilots are required to operate these 11 aircraft. Of the 650 trained pilots on the MAX, 560 continue to remain available: SpiceJet Spokesperson

