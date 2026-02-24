चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के ये नए सुरक्षा नियम, वरना होगी मुश्किल; चेतावनी जारी

DGCA non-scheduled flight operators meeting: अहमदाबाद में पिछले साल हुए एयर इंडिया क्रैश से लेकर हाल ही में चतरा जिले में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद हवाई सफर में सुरक्षा को लेकर लोगों का डर बढ़ गया है. ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग में सुरक्षा से समझौता करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी जारी की है. सेफ्टी रेग्युलेटर एजेंसी ने इसके लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को और कड़ाई से लागू करने का ऐलान किया है.

एनएसओपी के साथ यह मीटिंग झारखंड के चतरा में एक एयर एंबुलेंस क्रैश की घटना के बाद बुलाई गई. इससे पहले जनवरी में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार का एक चार्टर्ड विमान के क्रैश में निधन हो गया था.

हादसे रोकने पर फोकस

डीजीसीए ने मीटिंग में कहा, 'हादसे रोकने के लिए जरूरी डिस्क्लोजर पॉलिसी आ रही है. भविष्य में एनएसओपी ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर जरूरी सेफ्टी जानकारी देनी होगी, जिसमें एयरक्राफ्ट की उम्र, मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलट का अनुभव लिखना भी अनिवार्य होगा. ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कस्टमर्स को उस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी हो'. इस तरह डीजीसीए सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के लिए नए सेफ्टी रैंकिंग सिस्टम लागू करने और सभी को सार्वजनिक जानकारी देने के लिए वेबसाइट पर रैंकिंग क्राइटेरिया पब्लिश करने की योजना बना रहा है.

अथॉरिटी अब पहले से ज्यादा रैंडम कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) का ऑडिट करेगी. वहीं अनऑथराइज्ड ऑपरेशन या डेटा में गलत जानकारी का पता लगाने के लिए एडीएस-बी डेटा, फ्यूल रिकॉर्ड और टेक्निकल लॉग को क्रॉस-वेरिफाई किया जाएगा. डीजीसीए ने कहा, सिस्टम में नियमों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार मैनेजर और सीनियर लीडरशिप को पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

लाइसेंस/परमिट होंगे सस्पेंड

डीजीसीए ने कहा, 'जो पायलट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) का उल्लंघन करते हैं या सेफ्टी मिनिमा से नीचे लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनका लाइसेंस 5 साल तक के लिए सस्पेंड हो सकता है. कम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करने वाले ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस/परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं. पुराने एयरक्राफ्ट और जिन विमानों की ओनरशिप में बदलाव हो रहा है या होगा, अब उनकी ज्यादा मॉनिटरिंग होगी. DGCA, उन ऑपरेटर्स का ऑडिट करेगा जो अपनी खुद की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) फैसिलिटी चलाते हैं. मार्च की शुरुआत में एनएसओपी के स्पेशल सेफ्टी ऑडिट के फेज 1 के पूरा होने के बाद, बाकी एनएसओपी को कवर करते हुए फेज 2 शुरू किया जाएगा.

नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के लिए नए सख्त सुरक्षा नियम