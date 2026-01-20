अश्लील वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड हुए DGP रामचंद्र राव, बेटी रान्या भी स्मगलिंग में हो चुकी है गिरफ्तार

K Ramachandra Rao Viral Videos: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी रामचंद्र राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई एक अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद की गई है जिसमें राव को अपने कार्यालय के कमरे में महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखा गया. वीडियो में राव को महिलाओं को गले लगाते और चूमते हुए दिखाया गया है. हालांकि, यह वीडियो पुराना है और इसकी सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है.

Government of Karnataka suspends DGP Director of Civil Rights Enforcement, Dr K. Ramchandra Rao, a 1993 batch Karnataka cadre IPS officer, with immediate effect, after his objectionable video went viral. pic.twitter.com/Aplkckge7y — ANI (@ANI) January 20, 2026

राव ने वीडियो को बताया फर्जी

राव ने इन वायरल वीडियो को फर्जी और मॉर्फ्ड बताते हुए इसे अपनी छवि को धूमिल करने की साजिश करार दिया. उन्होंने वीडियो की प्रामाणिकता की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच की मांग की है. राव ने वीडियो को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि वे पूरी तरह से बेगुनाह है.

राव ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से झूठा है और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब कैसे और कब हुआ और किसने किया. उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास पर जाकर उन्हें स्थिति स्पष्ट की और कहा कि वह इस मामले पर अपने वकील से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे. राव ने यह भी बताया कि वो 8 साल पहले बेलगावी में तैनात थे और इस पूरे मामले को लेकर बेहद स्तब्ध हैं. बता दें, कर्नाटक सरकार ने वीडियो की जांच के भी आदेश दे दिए हैं.

एक्ट्रेस रान्या राव के पिता हैं DGP रामचंद्र राव

इस बीच आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव की बेटी और एक्ट्रेस रान्या राव को 2025 में राज्य के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2025 में दुबई से लौटते समय रान्या राव के पास से 14.8 किलो सोने की छड़ें बरामद की गईं थी जिनकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई गई थी. गिरफ्तारी के बाद, जब विभिन्न एजेंसियों ने बेंगलुरु के लवेल रोड स्थित उनके आवास पर छापेमारी की तो वहां से भी बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त की गई.