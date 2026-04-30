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दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत

दूल्हे के भेष में एक शख्स ने जनरल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानिए कैसे हुआ ये चौंकाने वाला मामला.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:29 AM IST
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दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत (AI- Image)
दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत (AI- Image)

शाजापुर के छोटा चौक की एक साधारण-सी शाम अचानक चर्चा का विषय बन गई, जब एक जनरल स्टोर पर हुई चोरी ने सबको हैरान कर दिया. घटना मंगलवार की है, लेकिन इसकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर है और वजह है चोर का तरीका. दुकान पर एक युवक दूल्हे के भेष में पहुंचा. सिर पर सेहरा, पहनावे में पूरी शादी वाली झलक देखने वाले को जरा भी शक न हो कि यह कोई ग्राहक नहीं, बल्कि कुछ और इरादे लेकर आया है. दुकानदार भी उसे सामान्य ग्राहक समझकर सामान दिखाने में लग गया. बताया जा रहा है कि युवक ने बड़ी सहजता से बातचीत शुरू की, कुछ सामान मांगा और इसी दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गया. 

मौका मिलते ही दूल्हे के भेष में आए उस चोर ने चुपचाप सामान उठाया और वहां से निकल गया. पूरी घटना इतनी सफाई से हुई कि दुकानदार को भनक तक नहीं लगी. लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली. फुटेज सामने आने के बाद अब यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोग भी इस वारदात को लेकर हैरान हैं. क्योंकि आमतौर पर चोरी के ऐसे तरीके कम ही देखने को मिलते हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

शादी का बहाना बनाकर खरीदा 1200 से 1500 का सामान

एक तरफ जहां यह घटना चौंकाती है, वहीं यह भी याद दिलाती है कि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है. क्योंकि कभी-कभी धोखा सबसे अनपेक्षित रूप में सामने आ जाता है.
छोटा चौक में दानिश खान की जनरल स्टोर की दुकान है वहां आरोपी युवक ने शादी का बहाना बनाकर करीब 1200 से 1500 रुपए तक का सामान खरीदा. इस दौरान वह लगातार बातचीत कर दुकानदार का ध्यान भटकाता रहा. जैसे ही मौका मिला, वह सामान लेकर चुपचाप वहां से निकल गया.

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CCTV फुटेज से खुला राज

पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में आरोपी की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं, जिससे उसकी पहचान करने में मदद मिल सकती है. घटना के बाद क्षेत्र में इस अनोखी चोरी की चर्चा जोरों पर है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि अब तक दुकान संचालक द्वारा इस मामले की पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बता रहे हैं.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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