DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए

Dhanteras 2025: दोस्तों, आज धनतेरस है और इस मौके पर सोने-चांदी के रिकॉर्डतोड़ भाव से हल्की गिरावट आई है, लेकिन लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह में जबर्दस्त उछाल आया है. हालांकि ये गिरावट सोने-चांदी की आसमानी कीमतों को देखते हुए बहुत कम है. यही वजह है कि बाजार के पंडितों ने अनुमान लगाया था कि इस बार धनतेरस में सोने-चांदी की खरीदारी में करीब 15 फीसदी की गिरावट आएगी. लेकिन खरीदारों के उत्साह को देखते हुए बाजार के पंडितों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है. धनतेरस पर ज्वैलरी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है.

क्या हैं गोल्ड-सिल्वर रेट?

धनतेरस में सोने-चांदी के भाव की की तेजी में ब्रेक लग गया है. धनतेरस पर सोने का भाव 10 ग्राम का 1 लाख 31 हज़ार रुपए है..और 1 किलो चांदी का भाव 1 लाख 72 हज़ार रुपए है. बता दें कि सोना इससे पहले 1 लाख 32 हजार 294 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर जा चुका है. कीमत में गिरावट भले ही थोड़ी है लेकिन इस बार खरीदारी में कोई कमी नहीं दिखाई दी. और इसकी एक खास वजह आपको जाननी चाहिए. पवन गुप्ता, ज्वेलरी शो-रूम के मालिक का कहना है लास्ट इयर सोना 80,000, आज है सवा लाख, उससे लास्ट इयर 60 हजार..दो साल में सोने का भाव डबल हो गया. नेक्स्ट दिवाली में सोना डेढ़ से पौने दो लाख जाएगा.

कम नहीं दिख रही सोने-चांदी की डिमांड

ऐसा कहा जा रहा था कि सोने-चांदी का भाव आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया, इसलिए ज्वेलरी शॉप्स में लोगों का आना भी कम होता जाएगा, वैसा इस बार दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तो इसका जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए. पराग भाई, ज्वेलरी शो-रूम के मालिक का कहना है कि लोगों ने अब च्वॉइस चेंज कर दी है. पहले लोग लॉकर के लिए सोना खरीदते थे अब ड्रॉवर के लिए खरीदते हैं. पहले लोग इसे रखते थे, अब त्योहारों में पहनते हैं. देश में धनतेरस के मौके पर करीब 25 टन सोने की बिक्री का अनुमान है. इसकी मौजूदा अनुमानित कीमत 32,500 करोड़ रुपये होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

शोरूम में उत्साह

धनतेरस के दौरान महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों में खरीदारी का उत्साह दिखाई दे रहा है. दिल्ली के करोलबाग के एक ऐसे ही ज्वैलरी शो-रूम में हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने महंगाई की बात तो की लेकिन धनतेरस के लिए खरीदारी जरूरी बताई. उन ग्राहकों के दिल की बात आपको भी सुननी चाहिए.

हीरे की भी डिमांड

इस बार धनतेरस में एक और नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है. लोगों में सोने से ज्यादा आकर्षण हीरे को लेकर दिखाई दे रहा है. इसकी वजह आपको भी जाननी चाहिए. ज्वेलरी शो-रूम के मालिक पराग भाई का कहना है कि देश में 97 फीसदी लोगों के पास हीरा नहीं है. सिर्फ 3 प्रतिशत लोगों के पास हीरा है. इसलिए हीरे को लेकर एस्पिरेशंस हैं. दिल्ली में शुक्रवार शाम से ही मार्केट पूरी तरह से सज चुका था. वहीं मुंबई-कोलकाता, लखनऊ में भी ग्राहकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है.