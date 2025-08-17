धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ने लगी है बादल फटने की घटनाएं?

Flash Flood: हिमालयी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनती जा रही हैं. कुछ ही घंटों में छोटे इलाके पर इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा गांव तबाही की चपेट में आ जाता है, ताज़ा मामला जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का है, जहां मचैल यात्रा मार्ग के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई और अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सवाल यह है कि आखिर क्यों इन घटनाओं में इतनी तेजी आई है और आने वाले समय में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें; जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

क्या होता है बादल फटना?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, जब किसी छोटे से क्षेत्र (20-30 वर्ग किलोमीटर) में एक घंटे में 100 मिमी (10 सेंटीमीटर) से ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे ‘बादल फटना’ कहा जाता है. यह आमतौर पर तब होता है जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं और वहां कम्युलोनिम्बस बादल बनते हैं. ये बादल अचानक फट जाते हैं और भारी मात्रा में पानी एक साथ जमीन पर गिरता है. नतीजा बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही.

क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं?

विशेषज्ञ मानते हैं कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं. हिमालय की ऊंची ढलानें और घाटियां हवा को ऊपर उठाकर तेज बारिश की संभावना बढ़ा देती हैं. ग्लोबल वार्मिंग से हवा में नमी की मात्रा अधिक हो गई है, जिससे अचानक और तीव्र बारिश होती है. जंगलों की कटाई, पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण और खराब जलनिकासी व्यवस्था पानी को जमीन में समाने से रोकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है. वहीं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पश्चिमी विक्षोभ भी इस आपदा को और गंभीर बना देते हैं.

आंकड़े बताते हैं खतरे की तस्वीर

आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. वर्ष 2020 में 7, 2021 में 11, 2022 में 14, 2023 में 16 घटनाएं दर्ज की गईं. 2024 में जनवरी से अगस्त तक 12 और 2025 में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं. इन घटनाओं से किश्तवाड़ और पहलगाम जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई है, जहां दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें; हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार

विशेषज्ञों की चेतावनी

IMD के एक अध्ययन के अनुसार, 2010 से 2022 तक जम्मू-कश्मीर में 2,863 चरम मौसमी घटनाएं हुईं, जिनमें 552 मौतें दर्ज की गईं. इनमें आंधी, भारी बारिश और बादल फटना प्रमुख कारण थे. वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों पर बेतरतीब निर्माण को रोका नहीं गया तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपदा पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत किया जाए, पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन हो और स्थानीय समुदायों को तैयार किया जाए.