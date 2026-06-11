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धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बढ़ रहा चिंतन, हिंदू समाज को जागरूक होने की जरूरत क्यों?

जब समाज में अपने धर्म के उपदेशों का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तब उसे समझ में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जन्म लेती हैं, जो हमारे समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:27 PM IST
धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बढ़ रहा चिंतन, हिंदू समाज को जागरूक होने की जरूरत क्यों?

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