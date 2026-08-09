/शिक्षा मंत्री का पद छोड़ा... अब कहां हैं धर्मेंद्र प्रधान? क्या है उनका अगला बड़ा सियासी दांव

Dharmendra Pradhan: नीट (NEET) परीक्षा विवाद और जंतर-मंतर पर छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के ठीक 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की असली वजह बताई है. शनिवार को भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी (GM University) में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे घटनाक्रम पर पहली बार खुलकर बात की.
यूनिवर्सिटी के मंच से छात्रों से संवाद करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनका यह फैसला युवाओं के भविष्य और देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया था. उन्होंने कहा कि भारत में हर साल करीब दो करोड़ बच्चे पैदा होते हैं. पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 करोड़ बच्चे इस देश में आए हैं. इन सभी बच्चों की अपनी ख्वाहिशें और सपने हैं. यही युवा आगे चलकर भारत को 'विश्व गुरु' बनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब छात्रों में असंतोष बढ़ा, तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी. 25 जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था.
Sambalpur, Odisha: At the ‘Matira Mahak’ programme in Sambalpur, former Union Minister and Sambalpur MP Dharmendra Pradhan felicitated Padma awardees and distinguished personalities from Western Odisha. Addressing the gathering, he recalled the Delhi protests over the NEET paper… pic.twitter.com/FZY0zRA5Sf
— IANS (@ians_india) August 8, 2026
भुवनेश्वर के बाद रायराखोल में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी (BJD) अध्यक्ष नवीन पटनायक पर तीखा हमला बोला. हवाई अड्डे के बाहर बीजेडी छात्र और युवा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए धर्मेंद्र प्रधान गो बैक के नारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं. अगर आप मुझे वापस जाने के लिए कहेंगे, तो भी मैं ओडिशा के लोगों के हक के लिए बार-बार वापस आऊंगा. नवीन बाबू मुझे ओडिशा की जनता के सामने बुरा इंसान साबित करने में लगे हैं, लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे राज्य का सिर शर्म से झुके? जनसभा में मौजूद लोगों ने जब एक सुर में नहीं कहकर उनका समर्थन किया, तो प्रधान ने कहा कि वह भले ही राज्य का नाम बहुत ऊंचा न कर पाए हों, लेकिन कभी ओडिशा का मान कम नहीं होने देंगे.
धर्मेंद्र प्रधान की बयानबाजी पर बीजेडी (BJD) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. संबलपुर जिले के बीजेडी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रोहित पुजारी ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी नाकामियों का ठीकरा नवीन पटनायक पर फोड़ रहे हैं. रोहित पुजारी ने कहा कि किसी ने धर्मेंद्र प्रधान को बदनाम नहीं किया. जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उन पर अत्याचार किया. पुजारी ने सवाल उठाया कि दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस की इस बर्बरता और प्रशासनिक नाकामी के लिए ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?
इस बीच आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के ओडिशा दौरे के दौरान बीजेडी के छात्र संगठन द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका बनी हुई थी. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए संबलपुर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए बीजेडी के युवा और छात्र पंख के करीब 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.