Advertisement
trendingNow13004616
Hindi Newsदेश

क्या बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत

Dharmendra Pradhan: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े हैं. इसकी जीत का श्रेय उन्हें भी दिया जाता है. अब बिहार में NDA की जीत के बाद राजनीति में उनका कद बढ़ने की बात हो रही है

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 15, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन की शानदार जीत हुई है. इस जीत का आधा श्रेय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी दिया जाता है. लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े धर्मेंद्र को उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल के लिए जाना जाता है. अब बिहार में NDA की जीत के बाद राजनीति में उनका कद बढ़ने की बात हो रही है. 

धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के बीच संबंध 

बता दें कि साल 2015 में भाजपा से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी इवेंट में धर्मेंद्र प्रधान को प्यार से सह-बिहारी कहा था. धर्मेंद्र प्रधान मूल रूप से ओडिशा के हैं, हालांकि उनके और नीतीश कुमार के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दिनों से ही निकटता है. दोनों के परिवारों के आपस में भी अच्छे संबंध हैं.  साल 2010 के विधानसभा चुनाव के समय से ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से जुड़ाव रहा है. इस दौरान उन्होंने राज्य में 2 महीने बिताए थे. अबतक वह बिहार के विधानसभा और लोकसभा को मिलाकर 5 बड़े चुनावों की रणनीति अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं. 

ये भी पढ़ें- गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब, कहा- 'सपने देखना अच्छी बात है'

Add Zee News as a Preferred Source

 

चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी 

साल 2014 में नीतीश कुमार के NDA से अलग होने पर धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें इस फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दी थी. वहीं साल 2022 में राजनीतिक अस्थिरता की अटकलें होने पर भी उन्होंने नीतीश से मुलाकात की थी. नीतीश के साथ धर्मेंद्र प्रधान का मजबूत तालमेल और अमित शाह-पीएम मोदी के के साथ उनके भरोसेमंद संबंध ने उन्हें वापस बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने में मुख्य भूमिका निभाई और इस बार फिर बिहार में भाजपा-NDA को जीत दिलाकर उन्होंने अपना कद और मजबूत कर लिया है.  

ये भी पढ़ें- 'जंग में कोई रनरअप नहीं होता...,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर क्या बोले  CDS अनिल चौहान? दिल्ली ब्लास्ट के बाद डिफेंस पर की चर्चा  

 

धर्मेंद्र प्रधान का बढ़ेगा कद? 

धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में हरियाणा में कठिन चुनौती के बावजूद भाजपा को जीत दिलाई थी, जिसके बाद पार्टी ने उनकी रणनीतिक क्षमता पर और भरोसा किया है. वह ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल हो चुके हैं. खासतौर पर बिहार की जीत उनकी रणनीति और सितारे जोड़ती है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका और बढ़ने वाली है. बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra Pradhan

Trending news

आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP के प्रेसीडेंट का रास्ता?
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP के प्रेसीडेंट का रास्ता?
दिल्ली धमाका: आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अलफला से 15 फरार; 200 चिकित्सक रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अलफला से 15 फरार; 200 चिकित्सक रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: भारत में कितने 'आतंकी' डॉक्टर अब भी खुले घूम रहे? एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा खुलासा
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: भारत में कितने 'आतंकी' डॉक्टर अब भी खुले घूम रहे? एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा खुलासा