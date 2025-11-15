क्या बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन की शानदार जीत हुई है. इस जीत का आधा श्रेय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी दिया जाता है. लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े धर्मेंद्र को उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल के लिए जाना जाता है. अब बिहार में NDA की जीत के बाद राजनीति में उनका कद बढ़ने की बात हो रही है.

धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के बीच संबंध

बता दें कि साल 2015 में भाजपा से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी इवेंट में धर्मेंद्र प्रधान को प्यार से सह-बिहारी कहा था. धर्मेंद्र प्रधान मूल रूप से ओडिशा के हैं, हालांकि उनके और नीतीश कुमार के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दिनों से ही निकटता है. दोनों के परिवारों के आपस में भी अच्छे संबंध हैं. साल 2010 के विधानसभा चुनाव के समय से ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से जुड़ाव रहा है. इस दौरान उन्होंने राज्य में 2 महीने बिताए थे. अबतक वह बिहार के विधानसभा और लोकसभा को मिलाकर 5 बड़े चुनावों की रणनीति अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी

साल 2014 में नीतीश कुमार के NDA से अलग होने पर धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें इस फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दी थी. वहीं साल 2022 में राजनीतिक अस्थिरता की अटकलें होने पर भी उन्होंने नीतीश से मुलाकात की थी. नीतीश के साथ धर्मेंद्र प्रधान का मजबूत तालमेल और अमित शाह-पीएम मोदी के के साथ उनके भरोसेमंद संबंध ने उन्हें वापस बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने में मुख्य भूमिका निभाई और इस बार फिर बिहार में भाजपा-NDA को जीत दिलाकर उन्होंने अपना कद और मजबूत कर लिया है.

धर्मेंद्र प्रधान का बढ़ेगा कद?

धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में हरियाणा में कठिन चुनौती के बावजूद भाजपा को जीत दिलाई थी, जिसके बाद पार्टी ने उनकी रणनीतिक क्षमता पर और भरोसा किया है. वह ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल हो चुके हैं. खासतौर पर बिहार की जीत उनकी रणनीति और सितारे जोड़ती है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका और बढ़ने वाली है. बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है.