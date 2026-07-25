/धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसकी जीत? प्रियंका, खड़गे, केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष से आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resignation: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया का दौर जारी है. सब एकसुर में इसे मोदी सरकार की हठधर्मिता की हार बता रहे हैं. प्रधान का इस्तीफा किसकी जीत है? पूरे विपक्ष के नेताओं ने इस्तीफे पर क्या कहा, आइए बताते हैं. सामूहिक रूप से विपक्ष ने इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी करके लिखा- 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा तंत्र को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है. शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है. दो मांगें बाकी हैं- प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफ़ी मांगें और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे education system को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।
शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है।
सड़कों पर आ कर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई।
2 मांगें… pic.twitter.com/Uc2cEOCVKA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
यह भारत के युवाओं की जीत है. मुझे उन पर गर्व है. ये युवाओं के आक्रोश की जीत है: प्रियंका गांधी
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने अपने ख़ून, अपने बच्चों को खोया: मल्लिकार्जुन खड़गे
हमने रोज घमंड टूटते देखा. पीएम मोदी अब अतीत बन चुके हैं: पवन खेड़ा
मैं हर उस प्रदर्शनकारी को बधाई देता हूं जो NEET-UG मुद्दे पर डटे रहे: सुप्रिया सूले
सच्चाई की ताकत. लोगों की ताकत. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया: सुप्रिया श्रीनेत
एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इस बात को मानना है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी से हमेशा के लिए बचा नहीं जा सकता: थरूर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है: अरविंद केजरीवाल
शिक्षा व्यवस्था के मूल मुद्दों पर गंभीर चर्चा और समाधान का रास्ता खुलना चाहिए: पी. चिदंबरम
यह भारत के स्टूडेंट्स, भारत के युवाओं और विपक्ष की एकता की जीत है. आर शुक्ला
नई पीढ़ी के लोगों की ये बड़ी जीत है: अखिलेश यादव
धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र शेयर कर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए लिखा, 'मैं 10 दिन से चल रहे घटनाक्रम से दुखी हूं. मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का संकल्प रहा है. मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा. पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ा. मेरा संकल्प था कि हम मेधावी छात्रों की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब न होने देंगे.'