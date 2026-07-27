Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पाग पहनाई, किया स्वागत; इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने यूं किया वेलकम

पाग पहनाई, किया स्वागत; इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने यूं किया वेलकम

Dharmendra Pradhan: इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर जोरदार स्वागत किया और 'जिंदाबाद' के नारे लगाए. वहीं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने NEET विवाद को लेकर प्लेकार्ड लहराए और 'शिक्षा चोरी' के नारे लगाते हुए हंगामा किया.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 27, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:31 PM IST
पाग पहनाई, किया स्वागत; इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने यूं किया वेलकम
Image Credit: Dharmendra Pradhan

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली सरकार के मानसून दावों की खुली पोल, नत्थूपुरा के बदहाल नाले से दहशत में लोग
Delhi Monsoon Preparedness1 hr ago
2
Christopher Nolan1 hr ago
3
Mohan Bhagwat1 hr ago
4
Main Vaapas Aaunga1 hr ago
5
laughter chef 31 hr ago