DNA: धर्मेंद्र प्रधान का 'सम्मान' vs सोनम वांगचुक का 'अपमान', इस्तीफे के बाद बीजेपी की लामबंदी और वांगचुक के अकेले पड़ने का विश्लेषण

बीते कई दिनों से दो चेहरे देशभर की सुर्खियों में हैं. एक, छात्रों के हित और अधिकारों के लिए अनशन करने वाले सोनम वांगचुक और दूसरे शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान. मंत्रालय छोड़ने के बाद प्रधान का स्वागत हो रहा है. उनका कॉन्फिडेंस पहले जैसा हाई है. वहीं, सफल अनशन के बावजूद सोनम वांगचुक न सिर्फ अकेले पड़ गए, बल्कि जिन लोगों ने उन्हें वैचारिक समर्थन दिया था, जो लोग उनके साथ जंतर-मंतर के मंच पर खड़े थे, उन्होंने भी दूरी बना ली. इन्हीं में से कुछ लोग वांगचुक पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
आचार्य चाणक्य ने कहा था कि 'एक महान संगठन की पहचान इससे होती है कि वह अपने योद्धाओं को केवल उनके पद के लिए नहीं, बल्कि उनके चरित्र और योगदान के लिए सम्मान देता है.' भारतीय जनता पार्टी इस समय इसी भाव के साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है.
इस्तीफा प्रकरण के बाद आज पहली बार संसद की कार्यवाही होनी थी. पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संसद पहुंचे थे. वहां जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, बीजेपी सांसदों ने उनका अभिवादन किया. उनके समर्थन में नारे लगाए. उन्हें पगड़ी और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. बिल्कुल किसी योद्धा की तरह उनका स्वागत और सम्मान किया गया. यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था. अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं.
जिस तरह बीजेपी के सांसदों, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अभिवादन कर रहे हैं. दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपालजी ठाकुर ने उन्हें मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया, और उनके समर्थन में बीजेपी के सांसदों ने नारे भी लगाए.
अधिकांश लोग व्यक्ति के चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत और पद से प्रभावित होते हैं. इतिहास भी गवाह है कि सम्मान हमेशा पद का होता है. लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का पद जाने के बाद भी जिस तरह उनकी पार्टी और उनके साथी उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके संकेत और संदेश बड़े हैं.
धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी पार्टी, उनका संगठन और उनके साथी पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं. वे उन्हें एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं होने दे रहे कि वे अकेले हैं. उनके इस्तीफे को भी जिम्मेदारी, श्रेष्ठता और त्याग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है.
धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. उसी रात गृह मंत्री अमित शाह उनके घर जाकर उनसे मिले. अगले दिन, 26 जुलाई को भी गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और बीजेपी के बहुत सारे दूसरे दिग्गज नेता प्रधान के घर गए. उनसे बात की और उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि इस्तीफे के बावजूद पार्टी उनके साथ है.
बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी कमजोरी या भ्रष्टाचार के कारण नहीं हुआ, बल्कि छात्रों और युवाओं के भविष्य को कानूनी उलझनों से बचाने के लिए दिया गया एक 'त्याग' है. पार्टी ने यह संदेश दिया कि वह अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ी है. अब हम आपको सुनाते हैं कि एनडीए के नेता किस तरह चट्टान की तरह धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े होने और उनके इस्तीफे को त्याग बताने का प्रयास कर रहे हैं.
यही साथ और समर्थन धर्मेंद्र प्रधान के आत्मविश्वास का आधार है. आज जब वे संसद आ रहे थे या वापस जा रहे थे, तब उनके चेहरे पर जो भाव दिखाई दे रहे थे, उसकी वजह भी यही है. अगर पूरी बीजेपी और पार्टी के एक-एक नेता धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं, तो इसके भी कुछ कारण हैं.
धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी का एक 'साइलेंट क्राइसिस मैनेजर' माना जाता है. वे एक कुशल रणनीतिकार हैं. नवीन पटनायक के अभेद्य किले को ढहाकर 2024 में ओडिशा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई.
धर्मेंद्र प्रधान ने 2022 में उत्तर प्रदेश, 2017 में उत्तराखंड तथा 2014 में झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई.
बिहार और दूसरे राज्यों में जब भी एनडीए गठबंधन के भीतर तनाव की स्थिति बनी, तब प्रधान ने एक कुशल मध्यस्थ के रूप में विवादों को सुलझाया.
और सबसे बड़ी बात यह है कि RSS की पृष्ठभूमि से होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान की वैचारिक निष्ठा और प्रतिबद्धता पूरी तरह असंदिग्ध मानी जाती है.
इस्तीफा देने से पहले वे पिछले 12 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे. उन्हें शीर्ष दस मंत्रियों में गिना जाता रहा. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं. पिछले 60 घंटे से तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रवक्ता और नेता धर्मेंद्र प्रधान की उपलब्धियां गिना रहे हैं. वे बता रहे हैं कि अलग-अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे नई लकीर खींचने की कोशिश की.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहते हुए उन्होंने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' को लागू किया, जिसके तहत 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले. एलपीजी की सब्सिडी सीधे खाते में आई।. 400 से अधिक जिलों तक सीएनजी और पीएनजी पहुंचाने का श्रेय भी धर्मेंद्र प्रधान को ही जाता है.
स्किल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में उन्होंने ITI के बुनियादी ढांचे का लगभग 40 प्रतिशत विस्तार किया और युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए 'कौशल साथी' जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए.
शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश में नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित कराने और 'पीएम श्री' स्कूलों की शुरुआत का नेतृत्व किया.
#DNAमित्रों | अस्पताल से राजघाट.. कितने थे, वांगचुक के साथ?..आंदोलन का असली 'फाइटर'..अकेला क्यों पड़ा?, क्या सोनम वांगचुक 'सम्मान के अधिकारी' नहीं?#DNA #DNAWithRahulSinha #Rajghat #SonamWangchuk @RahulSinhaTV @Wangchuk66 pic.twitter.com/YbJppBc4ji
— Zee News (@ZeeNews) July 27, 2026
ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान पार्टी का एक सौम्य, गैर-विवादास्पद और मजबूत ओबीसी चेहरा हैं. उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कठिन से कठिन चुनावी अंकगणित को साधने में महारत हासिल की है. हो सकता है कि भविष्य में संगठन के भीतर उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए. यही कारण है कि बीजेपी यह साबित करने में जुटी है कि धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिष्ठा में रत्तीभर भी कमी नहीं आई है, बल्कि यह इस्तीफा उनके बलिदान का प्रतीक है.
इसके इतर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके स्वागत पर लिखा कि बीजेपी के सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे कर रहे हैं, मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो. देश ने पहले भी देखा कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में पेपर लीक के लिए माफी मांगने की बजाय छात्रों पर ही गुमराह होने का आरोप लगाया था. इसके बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के लिए वाहवाही की. हमारा मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत शर्मनाक है और युवाओं का घोर अपमान है.
कांग्रेस के नेता न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, बल्कि पूरी सरकार और पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेता किस तरह धर्मेंद्र प्रधान के बहाने सरकार को घेर रहे हैं.
कांग्रेस के इसी आक्रामक विरोध के कारण बीजेपी भी उसी अंदाज में धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है. बीजेपी पूरी ताकत के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को त्याग का बताकर सम्मान कर रही है. क्योंकि यह सच है कि अगर कोई संगठन मजबूत हो और अपने नायक के साथ मजबूती से खड़ा हो, तो समाज उसकी कमियों को भी अक्सर नज़रअंदाज़ कर देता है. जनता केवल उसी नैरेटिव को देखती है, जिसे सबसे तेज़ आवाज़ में बार-बार दोहराया जाता है.
नरेंद्र मोदी सरकार में विरोधियों के दबाव में इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान. इसके बावजूद बीजेपी उन्हें नायक की तरह प्रोजेक्ट कर रही है. लेकिन इस इस्तीफे की जिसने पटकथा लिखी, जिस सोनम वांगचुक के अनशन ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आधार तैयार किया, जिन लोगों के वैचारिक ऑक्सीजन और समर्थन से 26 दिनों तक सोनम वांगचुक ने अनशन किया और छात्रों की लड़ाई लड़ी, वही लोग अब सोनम और उनके परिवार की निष्ठा और प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं. उनकी शाब्दिक लिंचिंग कर रहे हैं.
वांगचुक परिवार को बदनाम करने की साजिश रचने वाले बौद्धिक बेईमानों को हम बेपर्दा करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको 27 जुलाई की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे.
ये तस्वीर आई राजघाट से. आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे थे. वो आंदोलन की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए किसी फाइव स्टार होटल में नहीं गए. उन्होंने कोई पार्टी नहीं की. वो सीधे राजघाट गए. वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अहिंसा के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि महात्मा गांधी ने 100 साल पहले दुनिया को जो रास्ता दिखाया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है.
राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक के साथ बस उनकी पत्नी गीतांजलि के अलावा महज दो-तीन लोग थे. बाकी उनके आसपास पुलिसकर्मी थे या वे लोग, जो पहले से राजघाट पर मौजूद थे या सोनम वांगचुक को देखने के लिए वहां खड़े थे. इनके अलावा वहां कोई न था. न अभिजीत दीपके थे, न सौरभ दास, न अभिषेक रांका और न ही उनके आह्वान पर 20 जुलाई को संसद भवन के सामने सड़ पर उतरे प्रदर्शनकारी. यहां तक कि वो छात्र भी नहीं थे, जिनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया था.
18 जुलाई को जब सुबह-सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था, तब भी जंतर-मंतर पर उनके आसपास 8-10 लोग थे. मंच के नीचे करीब 100 लोग थे जो सोनम के समर्थन में बैठे थे. लेकिन आज, जब सोनम वांगचुक की मांगें मान ली गई हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जब आंदोलन खत्म हो चुका है, तब उसी सोनम वांगचुक के साथ पांच लोग भी नहीं हैं.
जो भीड़ 10 दिन पहले तक उनके एक इशारे पर संसद कूच करने को तैयार थी, जो लोग अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों के साथ मिलकर वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांग रही थी, वह सब आज कहां गायब हो गए?
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दीपके उनके लिए रो रहे थे. लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद वे न तो सोनम से मिलने अस्पताल गए और न ही आज, जब सोनम अस्पताल से निकलकर राजघाट पहुंचे, तब वहां अभिजीत दीपके या उनके साथी मौजूद थे. अभिजीत दीपके ने तो सोशल मीडिया पर अपनी डीपी से भी सोनम वांगचुक की तस्वीर हटा दी. हम आपको फिर याद दिला दें कि जंतर-मंतर पर भीड़ सोनम वांगचुक के नाम पर जुटी थी. संसद मार्च में भी लोग सोनम वांगचुक के आह्वान पर पहुंचे थे. वही सोनम वांगचुक आज अकेले हैं.
सोनम वांगचुक का यह अकेलापन उनका अपमान है. कुछ एक्टिव कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी डीपी हटा देना. ये भी वांगचुक का अपमान है. और यह अपमान सिर्फ उन लोगों ने नहीं किया, जिनकी वजह से सोनम 26 दिनों तक अनशन पर रहे, बल्कि उन लोगों ने भी किया, जो दस दिन पहले तक उन्हें नया क्रांतिनायक कह रहे थे. ऐसे अवसरवादी न सिर्फ सोनम वांगचुक को अपमानित कर रहे हैं, बल्कि उनकी पत्नी का भी शाब्दिक चरित्रहनन कर रहे हैं.
कुंठा क्लब के सदस्य पहले इस बात से आहत थे कि सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ दिया, और अब गीतांजलि को यह कहकर उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठा रहे हैं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं.
देश का आहत क्लब इसलिए गीतांजलि के लिए ओछी बातें कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सनातन की बात की. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गीतांजलि ने क्या कहा था।. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के 'विश्वगुरु' होने का क्या मतलब है, तो वह हमारी 'जेन ज़ी' पीढ़ी है. उन्होंने सनातन धर्म को सिर्फ उपदेशों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया है. गीतांजलि की इस पोस्ट में लिखा 'सनातन' शब्द पढ़कर कुंठा क्लब का ब्लड प्रेशर बढ़ गया.
कुंठा क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य ने लिखा- 'प्रिय गीतांजलि, जिसे आप सनातन धर्म कहती हैं, उसे भारत के संविधान ने समानता का वादा करके समाप्त कर दिया. यह धर्म अब समाप्त हो चुका है'
एक अन्य सदस्य ने लिखा- 'भारतीयता को किसी एक धर्म से जोड़कर देखना खतरनाक रूप से सांप्रदायिक है'
एक अन्य कुंठित सदस्य ने लिखा- 'सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का यह ट्वीट एक और प्रमाण है कि वे आरएसएस और हिंदुत्व परिवार की छिपी हुई स्वयंसेवक हैं.'
सोचिए जो सोनम बीजेपी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे. जो गितांजलि सरकार पर प्रश्न उठाती रही हैं, उन्हें कुंठा क्लब स्वयंसेवक घोषित कर रहा है.
इसके बाद कुंठा क्लब के कुछ तथाकथित शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर गीतांजलि के कुछ और पुराने बयानों को खोज निकाला. इन्हीं में से एक बयान ऐसा है, जिसमें गीतांजलि संविधान से 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की बात करती हैं. सनातन, हिंदू और मंदिर की बात करती हैं. और यह बात वे सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ 29 अप्रैल 2024 को कर रही थीं.
इसी वीडियो को तीन साल बाद निकालकर कुंठा क्लब के सदस्य गीतांजलि की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं और सोनम वांगचुक के अनशन को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं. जो बौद्धिक बेईमान गीतांजलि के सनातन और विश्वगुरु वाले बयान पर टिप्पणी करने के बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं, वे भी तीन साल पुराने इस वीडियो पर अपनी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं.
कुंठा क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य ने लिखा कि क्या आपको मालूम है, वांगचुक साहब की पत्नी गीतांजलि जी 'हिंदू राष्ट्र' की बड़ी समर्थक हैं. वे संविधान से 'सेक्युलर' शब्द हटवाना चाहती हैं. संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती हैं. पता नहीं, मैडम अब तक कहां थीं!
दूसरे ने लिखा कि इन दोनों पति-पत्नी से एक बात तो सीखी ही जा सकती है कि कैसे सिर्फ एक हफ्ते में जीवन भर की कमाई हुई इज्जत का फालूदा बनाया जा सकता है.
तीसरे ने लिखा कि किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि सोनम वांगचुक दंपति की विचारधारा और एजेंडा क्या है. उन्होंने यह भी लिखा कि सोनम अच्छे वैज्ञानिक होंगे, मगर वे आंदोलन में बीजेपी के एजेंडे के तहत ही शामिल हुए थे. उपराज्यपाल द्वारा विवश किए जाने वाली बात उनके मुंह से निकल गई थी, जिससे वे बेनकाब हो गए.
ये विचार उसी सोनम वांगचुक के लिए हैं, जिन्होंने 26 दिनों तक अनशन किया. जिनकी वजह से छात्र जंतर-मंतर पर जुटे और दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. जैसे ही उनका अनशन पूरा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. जैसे ही सोनम वांगचुक ने राष्ट्रहित की बात की, वैसे ही कुंठा क्लब के लिए सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी मानो अछूत हो गए. सोचिए, यह कितनी छोटी सोच है. अवसरवादी, बौद्धिक बेईमानों और उनके संरक्षित प्रदर्शनकारियों ने एक ही झटके में सोनम वांगचुक और उनके परिवार को न सिर्फ अकेला कर दिया, बल्कि अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति उन्हें बीजेपी समर्थक साबित करने में लगा दी.
पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाईं. गलत किया. लेकिन पुलिस ने आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों को रोका. ये गलत नहीं था. पुलिस ने आंदोलनकारियों को संसद जाने से रोका. ये उनकी ड्यूटी थी. जिम्मेदारी थी. वो अपना फर्ज निभा रहे थे. लेकिन पुलिसवालों पर हमला हुआ, ये गलत था. ये नहीं होना चाहिए था. हमने कभी भी पुलिस के लाठीचार्ज का बचाव नहीं किया. लेकिन हम पुलिस पर हमले का समर्थन भी नहीं करेंगे. जो गलत है, वो गलत है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर सुनवाई की. अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान से मिला अधिकार है. सिर्फ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसे आधार बनाकर पुलिस का बल प्रयोग सही नहीं माना जा सकता. लेकिन अदालत ने इसी के साथ यह भी कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला होता है और हिंसा होती है, तो उसे भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाएगा.