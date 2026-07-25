/छात्र आंदोलन से निकला वो लड़का जो बना देश का शिक्षा मंत्री... अब पेपर लीक के बाद दिया इस्तीफा; कहानी धर्मेंद्र प्रधान की

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. नीट पेपर लीक 2026 मामले के विरोध में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 20 जून से चल रहा है. देशभर में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके इस्तीफे की जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वे बीते 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा का मौका मिलने के लिए आभार जताया. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कहां से हैं? धर्मेंद्र प्रधान की संपत्ति कितनी है?
26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान अभी तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे. धर्मेद्र राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता देबेंद्र प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. राजनीति में गहराई से जुड़े परिवार में पले-बढ़े होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान को बचपन से ही देश के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को करीब से देखने और समझने का मौका मिला.
धर्मेंद्र प्रधान की शुरुआती शिक्षा ओडिशा में ही पूरी हुई. उन्होंने तालचर के हंडिधुआ हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर का रुख किया. उत्कल यूनिवर्सिटी से उन्होंने मानवशास्त्र विषय में एम.ए. की डिग्री हासिल की.
छात्र जीवन के दौरान ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ गए थे. 1983 में एबीवीपी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रधान ने जल्द ही अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया. वे 1985 में तालचर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और बाद में उत्कल विश्वविद्यालय में भी छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा बने. एबीवीपी में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाया.
मुख्यधारा की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान का प्रवेश साल 2000 में हुआ, जब वे ओडिशा विधानसभा चुनाव में पल्लाहड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए. विधायक के रूप में उनके अच्छा प्रदर्शन और सांगठनिक पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाया. साल 2004 के लोकसभा चुनावों में वे ओडिशा की देवगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए.
हालांकि बाद के सालों में उन्होंने मुख्य रूप से राज्यसभा के माध्यम से संसद में प्रतिनिधित्व किया. वे बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे और 2024 के आम चुनाव में ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से जीतकर फिर से लोकसभा पहुंचे. भारतीय जनता पार्टी के भीतर धर्मेंद्र प्रधान को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है. उन्होंने 2004-2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया और कई राज्यों में बीजेपी के चुनावी प्रभारी के रूप में भी पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
साल 2014 में जब केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई.
उज्ज्वला योजना
पेट्रोलियम मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन माना जाता है, जिसने ग्रामीण भारत में करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए.
कौशल विकास और शिक्षा
2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया. 2021 में मोदी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के दौरान उन्हें देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई.
धर्मेंद्र प्रधान खुद भी कभी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और पुलिस के डंडे से घायल भी हुए थे. साल 2021 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार साल 1997 में स्वर्गीय जेबी पटनायक की सरकार में ओडिशा में हुए एक पेपर लीक के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से राज्य सचिवालय के सामने किए गए एक प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान पुलिस लाठी की मार से घायल हुए थे. प्रधान इस प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर रहे थे.
2024 के चुनाव में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल नेट वर्थ 6.38 करोड़ है. धर्मेंद्र प्रधान के पास 1.39 करोड़ की चल संपत्ति है. वहीं, 92 लाख की अचल संपत्ति है. इस तरह कुल उनका नेट वर्थ 1.99 करोड़ है. वहीं, उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान के पास 2.95 करोड़ की चल संपत्ति और 1.37 करोड़ की अचल संपत्ति है. 20 लाख की देनदारी के साथ उनका कुल नेट वर्थ 4.12 करोड़ है.
वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास ओडिशा में 12 लाख की कृषि भूमि और 20.50 लाख की गैर-कृषि भूमि है भी. इसके साथ ही, प्रधान दंपति के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम और भुवनेश्वर में करीब 1.98 करोड़ मूल्य के आवासीय फ्लैट या मकान भी हैं. धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर 2011 मॉडल की होंडा सिटी कार है, वहीं उनकी पत्नी के पास कमर्शियल वाहन हैं. धर्मेंद्र प्रधान के पास 13.5 लाख मूल्य का सोना करीब 200 ग्राम और 2.5 किलो चांदी है. प्रधान की पत्नी के पास 35 लाख मूल्य का सोना और 10 किलो चांदी है.
चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ तीन मामला दर्ज है. पहला मामला 2005 में दर्ज किया गया था. गारपोश रेलवे स्टेशन पर तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को हटाने के विरोध में किए गए रेल रोको प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. इस मामले में अभी आरोप तय नहीं हुआ है. दूसरा मामला साल 2006 में पूरी में दर्ज किया गया था. एक शादी समारोह के दौरान पुलिस के साथ कथित तीखी बहस से जुड़ा हुआ है. इसमें 22 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे. तीसरा मामले 2010 में कंकाड़ाहाड़ा में एक मृतक किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है.