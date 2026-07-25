Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /छात्र आंदोलन से निकला वो लड़का जो बना देश का शिक्षा मंत्री... अब पेपर लीक के बाद दिया इस्तीफा; कहानी धर्मेंद्र प्रधान की

छात्र आंदोलन से निकला वो लड़का जो बना देश का शिक्षा मंत्री... अब पेपर लीक के बाद दिया इस्तीफा; कहानी धर्मेंद्र प्रधान की

नीट पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर भारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान कौन हैं? जानिए उनकी शिक्षा, राजनीतिक सफर, आपराधिक मामलों और कुल संपत्ति का पूरा ब्योरा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:50 PM IST
छात्र आंदोलन से निकला वो लड़का जो बना देश का शिक्षा मंत्री... अब पेपर लीक के बाद दिया इस्तीफा; कहानी धर्मेंद्र प्रधान की

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगस्त में कब-कब और कहां रहेगी छुट्टी?
Bank Holidays August 202623 min ago
2
lakhimpur kheri news26 min ago
3
Fragrance Marketing Strategy29 min ago
4
Dharmendra Pradhan Resignation31 min ago
5
quanfluence35 min ago