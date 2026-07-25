/छात्र आंदोलन से निकला वो लड़का जो बना देश का शिक्षा मंत्री... अब पेपर लीक के बाद दिया इस्तीफा; कहानी धर्मेंद्र प्रधान की

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. नीट पेपर लीक 2026 मामले के विरोध में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 20 जून से चल रहा है. देशभर में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके इस्तीफे की जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वे बीते 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा का मौका मिलने के लिए आभार जताया. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कहां से हैं? धर्मेंद्र प्रधान की संपत्ति कितनी है?