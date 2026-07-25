/जंतर-मंतर की तपिश से प्रधान के इस्तीफे तक, नीट धांधली के खिलाफ युवाओं के आक्रोश की पूरी कहानी

Dharmendra Pradhan Resigns: कहते हैं कि जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकना ही पड़ता है. नीट (NEET-UG) परीक्षा धांधली के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब भारतीय छात्र राजनीति के इतिहास में एक मिसाल बन गया है.
कड़कड़ाती धूप, सड़कों पर भूख हड़ताल, पुलिस के आंसू गैस के गोले और लाठियां... इन सब का सामना करते हुए आखिरकार छात्रों ने वो हासिल कर ही लिया, जिसके लिए वे हफ्तों से संघर्ष कर रहे थे-केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार. आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से विरोध से शुरू हुआ यह आंदोलन देशव्यापी जनांदोलन बन गया:
1. 3 मई का वो काला दिन
3 मई 2026 को जब नीट-यूजी की परीक्षा आयोजित हुई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि लाखों होनहारों के सपनों पर पानी फिरने वाला है. नतीजे और ग्रेस मार्क्स का विवाद सामने आते ही छात्रों को पेपर लीक और बड़ी धांधली का शक हुआ. जब शिकायतों को अनदेखा किया गया, तो छात्रों ने सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों का रुख किया.
2. जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल और 'CJP' का समर्थन
इंसाफ की मांग को लेकर देश के कोने-कोने से आए छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाल दिया. दिन बीतते गए और आंदोलन 'अन्न-जल त्याग' यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद यह मुद्दा सीधे संसद के गलियारों तक गूंजने लगा.
3. लाठियां, आंसू गैस और डीपफेक का जाल
आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ. जंतर-मंतर पर पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और एसीपी स्तर के अधिकारी के घायल होने से माहौल बेकाबू हो गया. वहीं, सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के फेक एआई (AI) वीडियो फैलाकर छात्रों को भटकाने की साजिशें भी रची गईं, लेकिन युवाओं का हौसला नहीं टूटा.
4. आखिरकार सरकार को टेकने पड़े घुटने
छात्रों के अटूट जज्बे और सड़कों से संसद तक बने दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा. पहले सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए गए, फिर परीक्षा रद्द कर नए सिरे से सीबीटी (CBT) मोड में कराने का फैसला हुआ.
और अंत में, इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी जीत तब मिली जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया.
इस्तीफे का ऐलान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने एक भावुक और विस्तृत संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो स्थिति बनी है, उसका राष्ट्रविरोधी ताकतें फायदा न उठा सकें और छात्रों का समय पढ़ाई पर केंद्रित रहे, इसलिए वे अपने पद से हट रहे हैं.
1. 'राष्ट्रविरोधी ताकतें न उठाएं स्थिति का फायदा': धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर-मंतर और देशभर में बन रहे माहौल के बीच देश की एकता बनी रहे और कोई भी राष्ट्रविरोधी ताकत इस स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है.
2. 'विद्यार्थियों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे': उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. वे नहीं चाहते कि देश के एक भी विद्यार्थी का भविष्य अदालती और कानूनी पेचीदगियों में उलझकर खराब हो.
3. NEET गड़बड़ी पर जवाबदेही स्वीकार की: उन्होंने उल्लेख किया कि 3 मई 2026 को हुई नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच सौंपी, परीक्षा रद्द की और सीबीटी (CBT) मोड में दोबारा परीक्षा का ऐतिहासिक फैसला लिया. उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और कभी मुंह नहीं मोड़ा.
4. विरोधी नेताओं पर निशाना: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम में गरीब और मेधावी छात्रों को सफलता मिली, लेकिन इस दौरान जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की, जिससे उनका मन व्यथित हुआ.
5. प्रभु जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि वे भविष्य में भी प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ओडिशा की जनता और देश की युवाशक्ति की सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे.