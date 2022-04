Hanuman Chalisa row: शिक्षा मंत्री ने प्रोफेसरों को क्यों बताया हनुमान? चालीसा विवाद पर कही बड़ी बात

Dharmendra Pradhan on Hanuman Chalisa row: देश में हनुमान चालीसा को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने नया बयान दिया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि इग्नू (IGNOU) के प्रोफेसर भगवान हनुमान की तरह हैं जिन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं था. उन्होंने कहा कि इग्नू के प्रोफेसरों के काम की सराहना की जानी चाहिए.

हनुमान चालीसा को लेकर हाल में उठे विवादों (Hanuman Chalisa Controversy) पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हमारे देश में सहिष्णुता के बारे में बोला जाता है और लिखा जाता है. कई बार हमें विदेशों से भी इस बारे में सलाह मिलती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र में अंतर्निहित है.’

#WATCH | "Professors of the IGNOU are like Lord Hanuman, who was unaware of the powers he possessed. Hanuman is known to have saved the society and being the voice of the Adivasis," Union Education Minister Dharmendra Pradhan on Tuesday said at 35th convocation of IGNOU pic.twitter.com/uTqbQFRSrP

