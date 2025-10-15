Advertisement
Hindi Newsदेश

डिफेंडर-फॉर्च्यूनर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की ठेकेदारी नहीं: धीरेंद्र शास्त्री

Dhirendra Shastri: पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI को अहम इंटरव्यू देते हुए कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. साथ ही 7 नवंबर से शुरू करने जा रहे अपनी यात्रा को लेकर भी उन्होंने विचार रखे.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:42 PM IST
डिफेंडर-फॉर्च्यूनर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की ठेकेदारी नहीं: धीरेंद्र शास्त्री

Dhirendra Shastri Interview: दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिन की पद यात्रा का करने जा रहे धीरेंद्र शास्त्री ने ANI को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि वे जातिवाद के नाम पर जहर फैलाने के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को सम्मान मिलना चाहिए. वे मुसलमानों या ईसाइयों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या और उनके साथ हुए अत्याचार चिंता का विषय हैं.

  1. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा,'डिफेंडर या फॉर्च्यूनर में घूमने से यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा. हमें हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाना होगा. तभी हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जागृत होगा. इसलिए हम 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों की यह पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि हर गाँव और हर गली के हिंदुओं को गले लगाया जा सके.'
  2. जाति और धर्म पर झगड़ों को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लोग धर्म और जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, जिससे देश कमजोर हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमें इन झगड़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचना चाहिए और यही उनकी पदयात्रा का मकसद है.
  3. पटाखों पर विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदूषण तो क्रिसमस, नए साल और क्रिकेट मैच जीतने पर पटाखे जलाने से भी होता है, फिर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं. अगर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, तो उन्हें दुख और गुस्सा होगा.
  4. ‘I Love Mohammed’ विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वे ‘I Love Mahadev’ कहते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ‘सर तन से जुदा’ जैसे नारे कानून और संविधान के खिलाफ हैं और वे हिंसा नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं.
  5. हिंदू उग्रवाद पर सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उग्रता का मतलब हिंसा नहीं है तो उसमें कुछ गलत नहीं. उग्रता का मतलब अपनी संस्कृति की रक्षा करना है लेकिन अगर उग्रता के नाम पर हत्या, तोड़फोड़ या धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाए, तो वह मूर्खता है.
  6. राजनीति से संबंधों पर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी एक पार्टी की ठेकेदारी नहीं है. उनका किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में हिंदू हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से भी अच्छे संबंध हैं.
  7. प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते भाईचारे जैसे हैं. उन्होंने कहा कि देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना कठिन है, क्योंकि वे सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं. मिशन 2047 जैसी दूरदृष्टि और दुश्मनों के घर में घुसकर कार्रवाई करना अभूतपूर्व है. वे ‘राम’ और ‘राष्ट्र’, ‘खेल’ और ‘रेल’, ‘चाय’ और ‘गाय’—सबकी बात करते हैं.
About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

dhirendra shastri

