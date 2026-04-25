चार बच्चे पैदा करें, एक RSS को दें... नागपुर में बागेश्वर बाबा ने हिन्दुओं से की ये बड़ी अपील

Dhirendra Krishna Shastri: महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से 4 बच्चे पैदा करने और एक को RSS को समर्पित करने की अपील की, जिससे विवाद छिड़ गया. उन्होंने RSS की आपदा सेवा की सराहना की. उनके बयान पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.
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Dhirendra Shastri: महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. भारत दुर्गा शक्तिस्थल और धर्म सभा के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चार बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को समर्पित करें. उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाएं आने लगीं.
अपने संबोधन में शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई आपदा आती है, आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन RSS के कार्यकर्ता मौके पर डटे रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत देश को है, और इसी भावना के तहत उन्होंने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करने की बात कही.
इस कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर उपस्थित रहे. शास्त्री ने अपने भाषण में विश्वास जताया कि मोहन भागवत के कार्यकाल में देश में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा का भी जिक्र किया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र सेवा के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, समाज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो देश और संस्कृति के लिए काम करें. हालांकि, उनके चार बच्चे वाले बयान को लेकर कई लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनसंख्या नीति के संदर्भ में भी देख रहे हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है.
यह पहली बार नहीं है जब शास्त्री के बयान चर्चा में आए हों. इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म पर संकट है और सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कठिन है और इसके लिए त्याग और समर्पण की आवश्यकता होगी.
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अपने पिछले बयानों में उन्होंने उन राजनीतिक दलों और नेताओं की आलोचना की थी जो वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं. उन्होंने कहा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा अनुमोदित है और इसे सम्मान मिलना चाहिए. नागपुर में दिए गए ताजा बयान के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है. कुछ लोग इसे राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे विवादित और असंगत करार दे रहे हैं.
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