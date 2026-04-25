Advertisement
trendingNow13192114
Hindi Newsदेशचार बच्चे पैदा करें, एक RSS को दें... नागपुर में बागेश्वर बाबा ने हिन्दुओं से की ये बड़ी अपील

चार बच्चे पैदा करें, एक RSS को दें... नागपुर में बागेश्वर बाबा ने हिन्दुओं से की ये बड़ी अपील

Dhirendra Krishna Shastri: महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से 4 बच्चे पैदा करने और एक को RSS को समर्पित करने की अपील की, जिससे विवाद छिड़ गया. उन्होंने RSS की आपदा सेवा की सराहना की. उनके बयान पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhirendra Shastri
Dhirendra Shastri

Dhirendra Shastri: महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. भारत दुर्गा शक्तिस्थल और धर्म सभा के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चार बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को समर्पित करें. उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

धीरेंद्र शास्त्री ने RSS की भूमिका पर कही ये बात

अपने संबोधन में शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई आपदा आती है, आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन RSS के कार्यकर्ता मौके पर डटे रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत देश को है, और इसी भावना के तहत उन्होंने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करने की बात कही.

इस कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर उपस्थित रहे. शास्त्री ने अपने भाषण में विश्वास जताया कि मोहन भागवत के कार्यकाल में देश में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा का भी जिक्र किया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र सेवा के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, समाज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो देश और संस्कृति के लिए काम करें. हालांकि, उनके चार बच्चे वाले बयान को लेकर कई लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनसंख्या नीति के संदर्भ में भी देख रहे हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी दे चुके हैं ऐसे बयान

यह पहली बार नहीं है जब शास्त्री के बयान चर्चा में आए हों. इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म पर संकट है और सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कठिन है और इसके लिए त्याग और समर्पण की आवश्यकता होगी.

ये भी पढ़ें: पकड़ा गया वो शख्स… जिसने अक्षय कुमार की बेटी नितारा से मांगी थी अश्लील फोटो, महीनों बाद एक्शन में आई साइबर पुलिस

अपने पिछले बयानों में उन्होंने उन राजनीतिक दलों और नेताओं की आलोचना की थी जो वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं. उन्होंने कहा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा अनुमोदित है और इसे सम्मान मिलना चाहिए. नागपुर में दिए गए ताजा बयान के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है. कुछ लोग इसे राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे विवादित और असंगत करार दे रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

dhirendra shastriNagpurSanatan Dharma

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा NDA का कद, BJP बहुमत के दरवाजे पर! AAP सांसदों से बदला पूरा समीकरण
Raghav Chadha
राज्यसभा में बढ़ा NDA का कद, BJP बहुमत के दरवाजे पर! AAP सांसदों से बदला पूरा समीकरण
भारत में मिली इजरायल 'खोई' हुई जनजाति, युद्ध के बीच क्यों जा रही है तेल अवीव?
Bnei Menashe
भारत में मिली इजरायल 'खोई' हुई जनजाति, युद्ध के बीच क्यों जा रही है तेल अवीव?
क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
Raghav Chadha
क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
West Bengal elections 2026
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
weather update
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
DNA
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
jammu kashmir news
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
Arvind Kejriwal
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
DNA
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
ukraine war
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया