वहां हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... असम CM हिमंता का बड़ा ऐलान

Assam Dhubri News: असम की भाजपा सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले तक धुबरी जिले में एक बड़ा आदेश जारी कर रखा है. सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने स्पष्ट कहा है कि वहां सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक है और ऐसे में कट्टरपंथियों से सुरक्षा के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी रहेगा.
Dhubri Durga Puja: असम की भाजपा सरकार ने एक बड़ा आदेश एक्सटेंड किया है. दुर्गा पूजा के त्योहार में अब एक महीने का ही समय बचा है. ऐसे में राज्य के धुबरी इलाके में हिंदुओं की कम संख्या को देखते हुए शूट-एट-साइट का आदेश बढ़ा दिया गया है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने आज घोषणा की कि धुबरी में दुर्गा पूजा तक 'शूट एट साइट' आदेश जारी रहेगा. उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में साफ कहा कि यहां सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. असम के मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि धुबरी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर 'देखते ही गोली मारने' का जो आदेश लागू किया गया था, वो अभी वापस नहीं लिया गया है. यह दुर्गा पूजा समारोह के समापन तक लागू रहेगा.
कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जब एक पत्रकार ने पूछा तो सीएम सरमा ने स्पष्ट किया कि धुबरी में फिलहाल अशांति नहीं है और हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्देश वापस नहीं लिया गया है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए लागू रहेगा. सीएम ने सोशल मीडिया पर बयान का वीडियो भी शेयर किया है.
धुबरी में दुर्गा पूजा तक "Shoot at Sight" आदेश जारी रहेगा।
यहां सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। pic.twitter.com/AhAYR5ZYtz
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2025
सीएम ने कहा कि धुबरी में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने आगे कहा, 'वहां सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.' सरमा ने आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही लोगों को आश्वासन भी दिया कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
धुबरी में कैसे बिगड़ा था माहौल?
इसी साल जून में ईद-उल-अजहा के ठीक बाद एक हनुमान मंदिर के करीब पशु के अवशेष मिलने की कई घटनाएं सामने आई थीं. सांप्रदायिक माहौल खराब न हो, इससे बचने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने धुबरी टाउन में शूट-एट-साइट का आदेश जारी कर दिया. उस समय यह आदेश रात के समय के लिए था. पहली घटना 7 जून को बकरीद के एक दिन बाद सामने आई थी, जब धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गोवंश का सिर बरामद किया गया था.
