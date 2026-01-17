'धुरंधर देवेंद्र...', BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर

BMC Election Result 2026: BMC चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया. इसके बाद मुंबई के कई हिस्सों में धुरंधर देवेंद्र के पोस्टर लगाए गए गए हैं.
Trending Photos
CM Devendra Fadnavis: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया. सिर्फ BMC ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने 1400 सीटों पर कब्जा किया. इस शानदार जीत के बाद मुंबई के कई हिस्सों में धुरंधर देवेंद्र के पोस्टर लगाए गए गए हैं. ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तजिंदर सिंह तिवाना ने लगाए, जो नगर निगम चुनावों में पार्षद भी चुने गए थे.
फडणवीस के नेतृत्व की तारीफ करते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में दिखाई दिए, जो देश के सबसे अमीर नगर निगम में अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद BJP खेमे में जश्न के माहौल को दिखाते हैं. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और BMC द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, BJP ने 89 सीटें जीतीं, जिसमें 11,79,273 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 21.58 प्रतिशत है. सभी जीतने वाले उम्मीदवारों में, BJP का वोट शेयर 45.22 परसेंट रहा, जिससे वह सिविक बॉडी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई.
इसके अलायंस पार्टनर, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 2,73,326 वोटों के साथ 29 सीटें हासिल कीं, जो कुल वोट शेयर का 5.00 परसेंट है. साथ मिलकर, BJP-शिवसेना (शिंदे) अलायंस BMC में सबसे बड़ा ग्रुप बनकर उभरा,दूसरी तरफ, MNS के साथ अलायंस में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीतीं. UBT के नेतृत्व वाली सेना को 7,17,736 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 13.13 परसेंट है। MNS ने 74,946 वोटों और 1.37 परसेंट वोट शेयर के साथ अलायंस की गिनती में 6 सीटें जोड़ीं. इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) को 24 सीटें मिलीं, उसे 2,42,646 वोट मिले, जो कुल वोट शेयर का 4.44 परसेंट है.
दूसरी पार्टियों में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) ने 68,072 वोटों के साथ 8 सीटें जीतीं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) को 3 सीटें मिलीं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलीं, और NCP (शरदचंद्र पवार) को 1 सीट मिली. कुल मिलाकर, जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियों के जीतने वाले उम्मीदवारों को 26,07,612 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 47.72 परसेंट है. चुनाव में कुल 54,64,412 वोट पड़े, जबकि 11,677 वोटरों ने NOTA चुना. नतीजे बिखरे हुए लेकिन मुकाबले वाले सिविक मैंडेट को दिखाते हैं, जिसमें गठबंधन BMC चुनावों के आखिरी नतीजे को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. (ANI)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.