भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना, चाय को लेकर कही ये बड़ी बात

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिब्रूगढ़ और असम के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और विकासात्मक अवसर खुले हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में करीब 825 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. डिब्रूगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ऐतिहासिक करार दिया.

अब असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ जाएगी यूरोप: शाह

शाह ने कहा कि इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ असम के लोगों को मिलेगा. शाह के अनुसार, अब डिब्रूगढ़ और असम के चाय बागानों में उत्पादित चाय यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों में बिना किसी शुल्क के पहुंचेगी. यह यूरोप की सुबह की चाय तक असम की चाय को सीधी पहुंच देगा. उन्होंने कहा कि इस समझौते से असम की चाय के लिए एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बाजार खुलेगा और यह पेरिस से बर्लिन तक बिना शुल्क पहुंचेगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा और आय में बढ़ोतरी होगी.

गृह मंत्री ने खेल और युवा विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए डिब्रूगढ़ में अत्याधुनिक बहु-विषयक खेल परिसर के पहले चरण के उद्घाटन की घोषणा की. उन्होंने बताया कि विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले इस परिसर के दूसरे चरण के लिए 209 करोड़ रुपये की लागत से आधारशिला भी रखी गई है. डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने से जुड़ी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा कि विधानसभा सत्रों के दौरान विधायकों के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. इसके अलावा, डिब्रूगढ़ में 120 बीघा भूमि पर 292 करोड़ रुपये की लागत से वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो रोग निगरानी, अनुसंधान और निदान पर केंद्रित होगा.

बाढ़ नियंत्रण को लेकर शाह ने कहा कि सरकार का लंबे समय से संजोया गया सपना अब साकार होने जा रहा है. उपग्रह सर्वेक्षणों से चिन्हित आर्द्रभूमि क्षेत्रों में 15 बड़े तालाब विकसित किए जाएंगे, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिंचाई, बहुफसली खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देगी. इससे पहले दिन में अमित शाह ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल भी उपस्थित रहे.

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम और पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में असम और नॉर्थ-ईस्ट का गमछा सम्मान और पहचान का प्रतीक बन चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका सम्मान नहीं किया. जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित ‘एट होम’ कार्यक्रम में सभी ने असम का गमछा पहना था, लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसने गमछा नहीं डाला और वह राहुल गांधी थे. भला आपकी क्या दुश्मनी है? नॉर्थ-ईस्ट के साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं?

#WATCH | Dibrugarh, Assam | Union Home Minister Amit Shah says, "...In our Assam, tell me very seriously... is the problem of Assam the problem of Dibrugarh or not?... Should there be a infilteration in Assam? Should there be a Ghuspet in Assam?.. The Congress Party has made… pic.twitter.com/JChyofunl4 — ANI (@ANI) January 30, 2026

शाह ने कांग्रेस पर असम में घुसपैठ को सत्ता हासिल करने का जरिया बनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इस पर सख्ती से रोक लगाई है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में यदि असम में तीसरी बार भाजपा सरकार बनती है, तो राज्य से अवैध घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा.