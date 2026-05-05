DNA: क्या बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट, कौन चला रहा 'हिंदू पोलराइजेशन' का नैरेटिव?

DNA: पश्चिम बंगाल में वोटर ने बता दिया है कि उसकी भावना किसके साथ हैं. और वो किसके खिलाफ है. लेकिन चुनाव परिणाम के बाद कुंठा क्लब के बौद्धिक बेईमान सदस्य नई टूलकीट के साथ एक्टिव हो गए हैं. इस बार इनका नैरेटिव बहुत खतरनाक है. टुकडे-टुकड़े गैंग के सदस्य दो टूक और साफ-साफ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी जीती है.

मतलब इनका कहना है कि हिंदू मतदाता धर्म की वजह से एकजुट हुए, हिंदुओं ने कट्टरपंथी और धर्मांध भावना को प्रमुखता देखते हुए एकतरफा वोट किया, इसलिए बीजेपी जीती है. ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुद्दे, आम आदमी की समस्या, पार्टियों के वादे, मतदाताओं ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, क्या देखा. सिर्फ धर्म देखा...क्या सुना सिर्फ कथित कट्टरपंथ की आवाज सुनी और अपना वोट दे आए.

कैसे जनमत का किया जा रहा अपमान

टुकड़े-टुकड़े गैंग की बौद्धिक बेईमानों की ये जमात जनमत का अपमान कर रही है. मतलब हद है. जो लोग अब तक चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे. जो लोग अब तक संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे. वो अब सीधे-सीधे आम वोटर पर सवाल उठा रहे हैं. आम मतदाता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं. ये लोकतंत्र पर डबल अटैक है. पहले चुनाव आयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया. अब उस वोटर को, आम आदमी को धर्मांध, कट्टरपंथी और पूर्वाग्रह ग्रस्त बताया जा रहा है जिसे लोकतंत्र में सबसे ऊपर माना जाता है. जो सरकार का फैसला करता है.

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क्या हिंदुओं के खिलाफ बनाया जा रहा नैरेटिव?

हिंदू पोलराइजेशन वाली टूलकीट के सहारे हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है. जो आम आदमी अब तक सबसे बड़ी संस्था कहलाता है, जिन्हें संविधान से ऊपर कहा जाता था. उसी मतदाता को अब कट्टरपंथी और पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताया जा रहा है. सोचिए ये कैसा बौद्धिक दिवालियापन है जो अपने मनमुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आने पर मतदाता को ही कट्टरपंथी, धर्मांध और बेईमान कह रहा है. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव के नतीजे टुकड़े-टुकड़े गैंग के एजेंडे के मुताबिक नहीं आए. सोचिए इस कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए चुनाव आयोग दोषी है, मतदाता धर्मांध है, वोटर का फैसला पोलराइज है तो फिर सवाल ये है कि देश में निर्दोष कौन है.

कुंठा क्लब और टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य जनसमर्थन के वास्तविक आधार को नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते. इनको पीड़ा हो रही है कि पश्चिम बंगाल में वोटर ने इनके एजेंडे के हिसाब से मतदान क्यों नहीं किया. मतदाता ने ऐसा फैसला क्यों दिया जो इनकी वैचारिक बेईमानी को आईना दिखाती है.

वोट देने की मतदाता को पूरी छूट

वोट किसे देना है, ये मतदाता का अधिकार है. वोटर अपने विवेक से पसंदीदा उम्मीदवार का फैसला करता है. जिस वार्ड के मतदाताओं को लगा कि सुवेंदु उनके लिए सही उम्मीदवार नहीं हैं उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया. ये उनका अधिकार है. भवानीपुर के वार्ड नंबर 77 के मतादाताओं ने जो किया उसे तो टुकड़े-टुकड़े गैंग मतदाताओं का अधिकार मानेगा. लेकिन वार्ड नंबर 82 के मतदाताओं ने सुवेंदु के पक्ष में एकतरफा मतदान किया ये कुंठा क्लब के नैरेटिवबाज सदस्यों को चुभता है. ये इसी को हिंदू पोलराइजेशन कह रहे हैं. और अपने हिंदू पोलराइजेशन वाले झूठे नैरेटिव से पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक मतदाता को कलंकित कर रहे है.

यहीं कुंठा क्लब की बौद्धिक बेईमानी है. सोचिए जो अपनी पंसद से किसी को वोट नहीं दे रहा है उसे कुंठा क्लब लोकतांत्रिक आजादी कह रहा है. लेकिन जो मतदाता अपनी पसंद से वोट दे रहा है उसे कुंठा क्लब कट्टरपंथी, धर्मांध, भेदभाव करनेवाला और बेईमान बता रहे हैं. जानते हैं ऐसा क्यों हैं. क्योंकि मतदाता ने सोशल मीडिया पर क्रांति करनेवाले, देश के बड़े शहरों में बैठकर एजेंडा चलानेवाले टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्यों की पसंद को नकार दिया, उनके एजेंडा को ध्वस्त कर दिया.

पश्चिम बंगाल में जीते कांग्रेस के दो विधायक

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दो विधायक जीते हैं. दोनों मुस्लिम हैं. बताने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम बहुत क्षेत्र में इनके पक्ष में कैसा पोलराइजेशन हुआ होगा. लेफ्ट को एक सीट मिली है. वो भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीता है. इंडिया सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी भी चुनाव जीते हैं. बस इनके फ्रंट का नाम ही सेक्युलर फ्रंट हैं. इनकी नीतियां घोर कट्टरपंथी है. इनके पक्ष में कौन पोलराइज हुआ इसपर टुकड़े-टुकड़े गैंग की जुबान खामोश हो जाती है. पोलोराइजेशन की राजनीति कौन कर रहा है, कौन पोलराइज हो रहा है. इसे समझने के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के नतीजों को भी समझते हैं.

असम में कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए हैं. जानते हैं 19 में से सिर्फ एक हिंदू हैं. 18 मुस्लिम हैं. कुछ लोग असम में कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर रहे हैं. इतना ही नहीं कांग्रेस की सहयोगी रायजोर दल के 2 विधायकों में से एक मुस्लिम है. AIUDF के दोनों विधायक मुस्लिम हैं. असम में TMC का एक उम्मीदवार जीता है वो भी मुस्लिम है. यानी असम में विपक्ष के जो 24 उम्मीदवार जीते हैं उनमें से 22 मुस्लिम हैं.

सोचिए ये कैसा लोकतांत्रिक चमत्कार है. विपक्ष के 95 प्रतिशत से ज्यादा विधायक मुस्लिम हैं. जानते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग ने इसपर बौद्धिक बेईमानी वाली चुप्पी ओढ़ ली है. उसे पश्चिम बंगाल में मतदाता का फैसला हिंदू पोलराइजेशन लगता है. लेकिन असम में इस कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसे कुछ नहीं दिखता. सिर्फ असम ही नहीं केरलम में भी कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसा कुछ नहीं दिखता है.

लेकिन टुकड़े-टुकड़े गैंग के बौद्धिक बेईमानों को यहां भी पोलराइजेशन नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता. केरलम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जीत उनके लिए मतदाता के अधिकार की अभिव्यक्ति है. लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हिंदू पोलराइजेशन हो जाता है. सोचिए इतनी बौद्धिक बेईमानी ये कहां से लाते हैं. मित्रो यही टुकड़े-टुकड़े गैंग हिंदू पोलराइजेशन का नया नैरेटिव तैयार कर रहा है. इसे मतदाता का फैसला भी अपनी डिजाइनर सोच के हिसाब से चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वोटर को कट्टरपंथी, धर्मांध बता कर उसके फैसले का सम्मान करने से इनकार कर देगा.

यही लोकतंत्र का मूल है. जो जनता की आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेगा. जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी. आंखों पर बौद्धिक बेईमानी का चश्मा लगाए कुंठा क्लब को ये बात अच्छी तरह मालूम है..लेकिन उसे तो हिंदू पोलराइजेशन वाला नैरेटिव बनाना है. इसलिए वो शाब्दिक बेईमानी के जरिए हिंदुओं को कट्टर और धर्मांध बता रहा है.

बेईमान कुंठा क्लब को आज तमिलनाडु के चुनाव परिणाम को भी देखना और समझना चाहिए. एक्टर जोसफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी टीवीके तमिलनाडु में 108 सीट जीतकर सत्ता के करीब पहुंच गई है. मित्रो विजय ईसाई हैं. तमिलनाडु की आबादी में ईसाई सिर्फ 6 प्रतिशत हैं. हिंदू करीब 88 प्रतिशत हैं. विजय की पार्टी को 35 प्रतिशत वोट मिले हैं .तो अगर कुंठा क्लब की हिंदू पोलाइजेशन वाली थ्योरी सही होती तो फिर तमिलनाडु में विजय की पार्टी को ना तो 35 प्रतिशत वोट मिलना चाहिए था और ना ही 108 सीट. क्योंकि कथित पोलराइज हिंदू तो ईसाई विजय को वोट नहीं देता. फिर विजय की पार्टी कैसे जीती.

जानते हैं, हिंदू विरोधी सोच में डूबा ये टुकड़े-टुकड़े गैंग हर घटना को हिंदू विरोधी चश्मे से ही देखता है. ये जनमत को भी अपनी इसी छोटी और सलेक्टिव सोच से आंकता है. इसे चुनावी जीत में बूथ मैनेजमेंट नहीं दिखता. जीतने वाली पार्टियों की तैयारी...उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं दिखती. अपने एजेंडे में डूबे टुकड़े-टुकड़े गैंग को जन आकांक्षा नहीं दिखती. सिर्फ और सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन दिखता है.

सोशल मीडिया पर प्रोपोगैंडा चलाने की कोशिश

सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया कि ममता बनर्जी घायल हैं. आज ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आईं. ममता बनर्जी ने प्रेस कांफ्रेंस की और दावे के मुताबिक उनके ऊपर किसी किस्म की चोट के निशान नहीं नजर आए. ये तथ्य बताते हैं कि ममता बनर्जी के घर पर हमले का दावा फेक है. अब दूसरे दावे की बात करते हैं. दावा ये कि पश्चिम बंगाल में सेना घुस रही है और लोगों ने सेना को रोका. DNA की फैक्ट-चेक टीम ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है ही नहीं. सेना और लोगों को दिखाता ये वीडियो जम्मू-कश्मीर के नगरोटा का है. नगरोटा में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर धरना दिया था. चूंकि नगरोटा एक संवेदनशील इलाका है. इसी वजह से सेना के अफसर लोगों को समझाने आए थे .

हमारी अपील है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारी मिले, जिसे पढ़कर आपको लगे कि इस जानकारी से अराजकता फैल सकती है. तो उस जानकारी पर रत्ती भर भरोसा मत कीजिएगा. अगर आपका कोई जानकार ऐसे वीडियो शेयर करता है तो उसे भी समझाइए कि ये जानकारी नहीं बल्कि देश विरोधी प्रोपेगेंडा है. एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसकी जड़ में पाकिस्तान है. पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है.

ट्रंप ने दी पीएम मोदी को बधाई

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं हो रही. अमेरिका में भी हो रही है. उस व्हाइट हाउस में भी हो रही है जहां प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप रहते हैं. आज डॉनल्ड ट्रंप ने बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. ये खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव देश का नहीं था, सिर्फ राज्य का था. और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा.

जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बधाई दे रहा है. किसी राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में पॉडकास्ट होना, इसे समझा जा सकता है. लेकिन इन नतीजों का अमेरिका तक असर होगा. ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ट्रंप जैसा व्यक्ति जिनका ईगो हमेशा ऊपर रहता है. वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बधाई दे रहे हैं. ट्रंप की इसी बधाई की वजह से कुछ सवाल उठते हैं .

पहला सवाल ये है क्या पश्चिम बंगाल में जीत की बधाई देकर ट्रंप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं. क्या भारत के साथ रिश्तों को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप अब अपनी डिप्लोमेसी की तासीर बदल रहे हैं. एक सवाल ये भी है. क्या ईरान के युद्ध में फंसे ट्रंप भारत से किसी किस्म के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और इस सहयोग के लिए ही क्या वो बधाई संदेश भेज रहे हैं. ट्रंप की पर्सनैलिटी देखकर हर कोई यही कहता है. ट्रंप की माया ट्रंप ही जाने.