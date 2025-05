...तो झूठ बोल गए ट्रंप? कहा था- व्यापार की धमकी से रुकवाया संघर्ष, दो बार US अफसरों ने की भारत से बात; नहीं था ट्रेड का जिक्र

Donald Trump's Role In Ceasefire : क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम (India Pakistan Ceasefire ) को लेकर बीते 72 घंटों में केंद्र सरकार को असहज किया है. बहुत से लोगों का मानना है कि अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्रैटजिक लीड यानी रणनीतिक बढ़त बना ली थी तो उसे बिना झुकाये या बिना माफी मंगाये क्यों छोड़ दिया? दूसरा सवाल ये उठा कि जब बदला ले ही रहे थे और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी थी तो ये बात ट्रंप ने पहले क्यों बताई. यानी ट्रंप के उस ट्वीट के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी लोगों को अखरा था. अभी उस झटके से लोग बाहर आए ही थे कि भारत-पाकिस्तान के बीच कथित संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप ने एक बम और फोड़ दिया.

ट्रंप का दावा झूठा? भारत सरकार ने किया खंडन

सोमवार को ट्रंप ने एक और बयान'बम' छोड़ते हुए कहा, 'मैंने भारत-पाकिस्तान दोनों को ट्रेड देने यानी बिजनेस में छूट देने और अन्य सहयोग की धमकी देकर युद्ध विराम कराया.'

India rebuts the United States' claim. After Operation Sindoor commenced, US Vice President JD Vance spoke to PM Modi on 9th May. US Secretary of State, Marco Rubio spoke to EAM Dr S Jaishankar on 8th May and 10th May and to NSA Doval on 10th May. There was no reference to trade… pic.twitter.com/3ZIQDARZSG

— ANI (@ANI) May 12, 2025