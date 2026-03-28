पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? विदेश मंत्रालय ने खोली दावों की पोल

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान मुद्दे पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता में एलन मस्क भी मौजूद थे. हालाकि, भारत ने इस खबर खंडन किया है. भारत ने कहा कि इस रिपोर्ट में सच्चा नहीं है.
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PM Modi and Trump Talk: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे कूटनीतिक हलको में हलचल पैदा हो गई है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान वार्ता के दैरान एलन मस्क भी शामिल थे. ये रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी.
हालांकि, अब इस रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण सामने आया है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि 24 मार्च को केवल पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता हुई थी.
इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यह खबर देखी है. 24 मार्च को हुई टेलीफोन पर बातचीत केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई थी. जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इस बातचीत से पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला.
दोनों देशों के नेताओं के साथ हुई वार्ता के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर चर्चा करने के लिए बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के महत्व पर जोर दिया.
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गौरतलब है कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पूरे मामले पर जब एएनआई के एक रिपोटर ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा, तो उन्होंने मस्क की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया. हालांकि, इस रिपोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है. जानकारों का मानना है कि यह प्रोटोकॉल और सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है.
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