/पहाड़ी का वो धुआं आज भी भूला नहीं है पाकिस्तान, पहली बार पढ़िए किराना हिल्स की INSIDE STORY

Kirana Hills Attack: पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर अटैक किया हो. लेकिन स्ट्राइक अनजाने में हुआ था.
ऑपरेशन सिंदूर पर VIMARSH नाम के समारोह में उन्होंने कहा, भारत ने सरगोधा के पास रडार्स को खोजने के लिए सुसाइड ड्रोन भेजे थे और उनका ईंधन खत्म हो गया और वे किराया हिल्स पर गिर गए. माना जाता है कि किराना हिल्स के अंदर बने तहखानों में पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं.
पू्र्व सीडीएस चौहान ने कहा, 'कई मौकों पर, यह पूछा जाता है कि क्या किराया हिल्स पर हमला हुआ था या नहीं, जहां माना जाता है कि उनके (पाकिस्तान) न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं. उन हमलों से पहले, हमने सरगोधा पर सुसाइड ड्रोन्स भेजे थे और किराना सरगोधा के 10 किलोमीटर उत्तर में है.'
#WATCH | Delhi | Former CDS Anil Chauhan says, "At occasions, it's been asked whether Kirana Hills were hit or not, which is where their (Pakistan's) nuclear facilities are... Before those strikes, we had sent in a lot of loitering missions at Sargodha and Kirana Hills is about… https://t.co/vHScZAapJS pic.twitter.com/M6rqsSkW7U
— ANI (@ANI) August 25, 2026
पूर्व सीडीएस ने कहा, 'सुसाइड ड्रोन्स रडार्स को खोज रहे थे, जो सरगोधा के आसपास थे और उनकी एक उम्र होती है. इसका मतलब है कि वह दो घंटे घूमेगा और अगर उसको टारगेट नहीं मिलेगा तो वह नीचे आकर गिर जाएगा और कहीं हमला करेगा. हो सकता है कि वह नीचे उनमें से किसी पहाड़ी पर गिर गया हो. तो जो सवाल लोग पूछते हैं, यह उसकी एक वजह हो सकती है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी कई ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें किराना हिल्स से धुआं उठ रहा था.'
चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और जानकारी का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि एयर चीफ ने पाकिस्तान की तरफ से बातचीत के अनुरोध के बाद सरगोधा पर हमला करने के लिए अप्रूवल मांगा था. लेकिन खराब मौसम की वजह से टारगेट बदलकर भोलारी कर दिया गया.
चौहान ने कहा, 'एक बार जब पाकिस्तानियों ने फोन उठाकर सुबह 10 बजे बातचीत करने को कहा. तब एयर चीफ ने कहा कि क्या उनको सरगोधा पर स्ट्राइक करना चाहिए. तो मैंने कहा- बिल्कुल. मैंने फिर कहा, क्या आप दो और टारगेट्स की पहचान कर सकते हैं तो एक और जो टारगेट उन्होंने बताया वह स्कार्दू था.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमने हां कहा और फिर कुछ वक्त बाद वहां खराब मौसम था, जिसके बाद टारगेट बदलकर भोलारी कर दिया गया.'
पूर्व CDS ने कहा, हर ऑप्शन में एक रिस्क छिपा होता है और यह ऑपरेशन करीब 15 महीने के लिए प्रासंगिक रहा, जबकि इसका एक्टिव फेज खत्म हो चुका था. उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या चूक हुईं, इसका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि युद्ध के बदलती हुई प्रकृति को देखते हुए कदम उठाए जाने चाहिए.