'पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था...', इंडोनेशिया में रक्षा अताशे का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा? दूतावास ने बताई सारी सच्चाई

India jets lost to Pak in Operation Sindoor? ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में है. इंडोनेशिया में भारतीय रक्षा अताशे कैप्टन शिवकुमार के एक बयान ने तहलका मचा दिया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैप्टन शिवकुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खोए, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने से मना किया था. लेकिन अब भारतीय दूतावास ने इस मामले में सारी सच्चाई साफ कर दी है. आइए समझते हैं पूरी कहानी.

ऑपरेशन सिंदूर पर बढ़ा विवाद

मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक, भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया के एक यूनिवर्सिटी में हुए सेमिनार में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआती चरण में भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर बयान दिया था. जिसका बाद विवाद बढ़ गया था. इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय रक्षा अताशे द्वारा दिए गए बयान को लेकर सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया

We have seen media reports regarding a presentation made by the Defence Attache at a Seminar.

His remarks have been quoted out of context and the media reports are a mis-representation of the intention and thrust of the presentation made by the speaker.

The presentation…

