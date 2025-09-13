Weather Forecast: कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट

Weather Update from 14 to 21 September 2025: दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से बारिश एकाएक थम गई है. इसके साथ ही दिन में चटकदार धूप निकलने लगी है, जो लोगों के पसीने छुड़ा रही है. आकाश में हालांकि बीच-बीच में बादल दिख जाते हैं लेकिन वे बरस नहीं रहे हैं. तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि कई राज्यों में कहर मचाने के बाद अब मॉनसून चुपके से विदा हो गया है. इस मुद्दे पर अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अपडेट सामने आया है. इस अपडेट में अगले हफ्ते के मौसम के बारे में अहम भविष्यवाणी की गई है, जिसे आपको जरूर जाननी चाहिए.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले हफ्ते आसमान लगभग साफ रहेगा. इस दौरान आंशिक बादल दिख सकते हैं, जिससे कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. इस दौरान तापमान 25-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. जबकि हवा की गति 7-9 किमी/घंटा रहेगी. अगले हफ्ते आर्द्रता की दर 50-85% तक हो सकती है, जिससे लोगों को पसीने खूब निकलेंगे.

उत्तर भारत में जारी रहेगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में भले ही बारिश की खास संभावना नहीं है लेकिन उत्तर भारत में हल्की बारिश अभी जारी रहेगी. वहीं पूर्व और दक्षिणी भारत में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां गर्मी और आंशिक बादल छाए रहेंगे. इस दौरान औसत तापमान 23-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

कई राज्यों में भारी बरसात संभव

IMD के अनुसार, 14-18 सितंबर तक कई राज्यों में भारी वर्षा संभव है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. पूर्व भारत में आने वाले बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है. इससे कई इलाके जलभराव का शिकार बन सकते हैं.

अभी मॉनसून की नहीं हुई है वापसी

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बरसात हो सकती है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है. अंडमान-निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. कुल मिलाकर फिलहाल मौसम अनिश्चित बना हुआ है. मॉनसून भले ही सुस्त हो गया हो लेकिन अभी उसकी वापसी नहीं हुई है. इसलिए अगर आप कहीं बाहर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो मौसमी गतिविधियों के लिए पूर्वानुमान चेक करते रहें, क्योंकि मौसम तेजी से बदल सकता है.