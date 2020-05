क्या फ्लाइट में किराए को लेकर यात्रियों ने किया झगड़ा? आखिर क्या है वायरल वीडियो का सच

नई दिल्ली: कोरोना (Corona) काल में सोशल मीडिया (Social Media) पर अफवाहों का दौर तेज है. सोशल मीडिया पर एक फ्लाइट में यात्रियों के झगड़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में तीन गुना ज्यादा किराया वसूलने को लेकर यात्रियों ने झगड़ा किया. जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वीडियो का सच बताया है.

ये किया जा रहा दावा

वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया की शिकागो से दिल्ली की फ्लाइट में तीन गुना किराया वसूलने पर यात्रियों ने हंगामा किया. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ी.

#PIBFactCheck

Claim: Video on social media showing passengers on purported @airindiain overseas flight arguing over being charged thrice the normal fare & then packed in, without #SocialDistancing

Fact: #Fake video. @MoCA_GoI says it is from a neighbouring country's airlines pic.twitter.com/Uww1zrHH5m

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2020