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Hindi Newsदेशक्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने सरकार को ‘चिकन नेक’ पर युद्धस्तर की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया?

क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने सरकार को ‘चिकन नेक’ पर युद्धस्तर की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया?

Chicken Neck Fencing: मोदी सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने पर तेजी से ध्यान दे रही है. वहां पर तारबंदी करने के लिए बंगाल की सुवेंदु सरकार 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप चुकी है. सवाल है कि क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने सरकार को ‘चिकन नेक’ पर युद्धस्तर की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया है?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 30, 2026, 01:28 AM IST
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क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने सरकार को ‘चिकन नेक’ पर युद्धस्तर की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया?

Siliguri Corridor Fencing Scheme: राष्ट्रनायक और पराक्रम के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था - राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के बिना कोई भी देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता. सत्ता का काम केवल शासन करना नहीं है बल्कि नागरिकों के भीतर आत्मबल और सुरक्षा की भावना जगाना है. नेताजी के बताए गए इसी पथ पर सुवेंदु सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है. ये कदम जुड़ा है भारत के महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर से.

सुवेंदु सरकार ने BSF को दी 600 हेक्टेयर जमीन 

सुवेंदु सरकार ने बंगाल की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली BSF को 600 हेक्टेयर जमीन दी है. इस जमीन के अलावा चिकन नेक कॉरिडोर का क़रीब 120 हेक्टेयर संवेदनशील हिस्सा भी BSF को सौंपा गया है. यानी पश्चिम बंगाल के बाकी बॉर्डर्स की तरह चिकन नेक में भी BSF को तारबंदी करने की इजाजत मिल गई है. बॉर्डर की तारबंदी करना बीजेपी का चुनावी नारा था और सरकार बनते ही सुवेंदु अधिकारी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं.

भारत के पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिहाज से चिकन नेक सबसे महत्वपूर्ण इलाका है. तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य भारत भूमि से जोड़ता है. बंगाल में दार्जीलिंग से शुरू होकर ये चिकन नेक नेपाल, बांग्लादेश के बॉर्डर के नजदीक से होते हुए भूटान की सीमा तक जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चिकन नेक और चीन की चुंबी घाटी के बीच सिर्फ 130 किलोमीटर का फासला है. चुंबी घाटी में चीन की बड़ी फौजी तैनाती है. इसी वजह से चिकन नेक की तारबंदी जरूरी थी. लंबे इंतजार के बाद चिकन नेक की तारबंदी शुरू हुई तो ज़ी न्यूज़ की टीम भी मौके पर पहुंची. हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर समझा कि चिकन नेक पर किस तरह तारबंदी की प्रक्रिया शुरु की गई है.

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चिकन नेक से जुड़ा है 1962 का इतिहास

चिकन नेक की सुरक्षा और इस रास्ते का विकास कितना जरूरी है. ये स्वतंत्र भारत का इतिहास बता चुका है. 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था तो चिकन नेक से गुजरने वाले खस्ता हाल रास्तों की वजह से भारतीय सेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.

उस दौर में पूरे चिकन नेक कॉरिडोर पर सड़कें भी नही थीं. कई जगह कच्चे रास्ते थे. इसी वजह से पूर्वोत्तर में चीन की फौज से लड़ रहे सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था. उस दौर में चिकन नेक की सुरक्षा को उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी. इसी वजह से जब चीन की फौज ने आगे बढ़ना शुरु किया तो भारतीय सेना को अपने संसाधन बांटने पड़े और चिकन नेक की सुरक्षा के लिए भेजने पड़े. जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के दूसरे मोर्चों पर भारतीय सेना की तादाद कम हो गई थी.

तारबंदी से घुसपैठियों का भी होगा इलाज

1962 के इसी युद्धकाल ने चिकन नेक के सैन्य महत्व को लेकर बड़े सबक दिए. इसी वजह से पहले चिकन नेक पर ऑल वेदर रोड बनाई गई और अब तारबंदी करके सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है. ताकि दोबारा किसी आपातकाल में सैनिकों तक रसद पहुंचाना और सीमा पर पैदा हुई चुनौती से निपटना मुश्किल साबित ना हो.

चिकन नेक की तारबंदी सिर्फ चीन के ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिहाज से भी बहुत जरूरी है. चिकन नेक का एक हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर से लगता है और यहां से लगातार अवैध घुसपैठियों का आना जाना लगा रहा है.

मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों तक पहुंच चुके हैं बांग्लादेशी

इस कॉरिडोर में दार्जीलिंग जिले का फांसीदवा पड़ता है. ये बांग्लादेश बॉर्डर के काफी नजदीक है. घुसपैठिए पहले फांसीदवा में आते थे. फिर यहां से उत्तरी बंगाल होते हुए असम पहुंच जाते थे. कई मौकों पर जांच में ये भी सामने आया है कि फांसीदवा से अंदर आए घुसपैठिए पूर्वोत्तर में मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों तक पहुंच गए.

इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से चिकन नेक के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान थे. इसी वजह से आज तारबंदी देखकर उनके चेहरे पर खुशी है. ये लोग साफ-साफ कह रहे हैं कि सुवेंदु सरकार के आने से घुसपैठ का भय खत्म हो गया है.

चाणक्य के बताए रास्ते पर चल रही सरकार

बंगाल में पिछली सरकारों के दौरान भी चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर कोशिशें की गई थीं. लेकिन पिछली सरकारों के दौरान नियम काफी पेचीदा थे. जिनकी वजह से चिकन नेक जैसे महत्वपूर्ण इलाके की तारबंदी नहीं हो पाई थी. अब राजनीतिक परिवर्तन आ गया है. इस परिवर्तन के साथ ही समाज और सीमा दोनों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.

आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में शासन के सात अंग बताए हैं. इन्हें सप्तांग कहा जाता है. इन अंगों में से एक है दुर्ग. ये सिद्धांत बताता है कि सीमा सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं का प्रयोग करना चाहिए. चिकन नेक पर जो हो रहा है वो काफी हद तक चाणक्य के दुर्ग सिद्धांत जैसा ही नजर आता है.

तारबंदी के लिए अपनी जमीन दान कर रहे हिंदू

सीमा के सुरक्षा कवच यानी तारबंदी के इस बड़े फैसले ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों को राष्ट्र भावना से भर दिया है. कूचबिहार के सतग्राम मानाबाड़ी में कुछ किसानों ने तो स्वेच्छा से अपनी जमीन दी है. इनका मानना है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए वो आगे आए हैं. बॉर्डर पर तारबंदी होने से उनकी सुरक्षा भी मज़बूत होगी. फेंसिंग नहीं होने से उन्हें घुसपैठ, तस्करी और फसल के नुक़सान का ख़तरा रहता था. बांग्लादेशी घुसपैठिए रात के वक़्त सीमा पार करके उनके मवेशी चुरा लेते थे. लेकिन तारबंदी से ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी. 

यही वजह है कि 3 किसानों ने मिलकर 33 डिसमिल ज़मीन देने का फ़ैसला लिया. ज़मीन के बदले मुआवज़ा अभी नहीं मिला है लेकिन इसकी उन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है. सोचिए, ज़मीन से किसानों का भावनात्मक लगाव होता है. लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के नाम पर ज़मीन देने में उन्हें ज़रा भी झिझक नहीं हुई.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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