'दीदी' बेटियों पर बंदिश क्यों? बंगाल बीजेपी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज

West Bengal BJP: भाजपा पश्चिम बंगाल@BJP4Bengal ने लिखा- '3 नवंबर हे भगवान, वे 12 बजे तक खेल रहे थे. लेकिन आपने तो उन्हें 8 बजे तक घर आने को कहा था.'
Womens world cup winner team: भारत की बेटियों ने क्रिकेट की पिच और स्टेडियम में देश का रोशन करते हुए अपने मां-बाप की सीना चौड़ा कर दिया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. देश के छोटो-छोटे शहरों से निकली इन बेटियों के हिम्मत और हौंसले ने उनके नाम को गुमनामी से निकालकर आसमान की उंचाइयों तक पहुंचा दिया है. इसी बीच महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं से शारीरिक और यौन हिंसाओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ममता बनर्जी ने हाल ही में हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं के आने-जाने यानी बाहर निकलने के रेफरेंस में कहा था कि उन्हें देर शाम बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
बीजेपी ने साधा निशाना
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की टीम ने ममता बनर्जी के बयान को हूबहू पोस्ट करने के साथ,तंज कसा है. दरअसल ममता बनर्जी ने एक्स पर टीम इंडिया की जीत पर पोस्ट लिखी- 'आज, पूरा देश विश्व कप फ़ाइनल में अपनी महिला खिलाड़ियों की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो संघर्ष और नियंत्रण दिखाया, वह युवा लड़कियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा. आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर एक विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कुछ बेहतरीन पल दिए हैं. आप हमारी हीरो हैं. भविष्य में और भी बड़ी जीतें आपका इंतज़ार कर रही हैं. हम आपके साथ हैं!'
इस पोस्ट पर भाजपा पश्चिम बंगाल@BJP4Bengal ने लिखा- '3 नवंबर हे भगवान, वे 12 बजे तक खेल रहे थे. लेकिन आपने तो उन्हें 8 बजे तक घर आने को कहा था.'
OMG they were playing till 12
But you had told them to be home by #Raat8Ta #WomensWorldCup2025 https://t.co/OQ9bReYVmv
— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) November 2, 2025
