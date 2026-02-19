'मेरी समझ में नहीं आया कि...', सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?

Advertisement
Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:00 PM IST
Open AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने गुरुवार (19 फरवरी) को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में अपनी राइवल AI फर्म एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई के साथ स्टेज पर हाथ नहीं पकड़ने को लेकर अब सफाई दी है. सैम ऑल्टमैन ने इस अजीबो-गरीब क्षण को लेकर बताया, 'मैं थोड़ा कन्फ्यूज था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए.'  दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच 'नो हैंडशेक' वाली ये घटना उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जब दिन में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे. 

गुरुवार को जब AI इम्पैक्ट समिट 2026 के उद्घाटन सेशन में टेक लीडर्स इकट्ठा हुए, तो ग्रुप फोटो ने ऑनलाइन दिलचस्पी जगाई क्योंकि इंटरनेट यूजर्स ने सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदेई के बीच एक अजीब मुलाकात को नोट किया. ऑल्टमैन और अमोदेई राइवल OpenAI और एंथ्रोपिक PBC के CEO हैं. PM मोदी बीच में थे उनके दाईं ओर अल्फाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई और बाईं ओर ऑल्टमैन थे. अमोदेई, जो पहले OpenAI में काम करते थे और बाद में एंथ्रोपिक के को-फाउंडर थे, ऑल्टमैन के बाईं ओर खड़े थे.

पीएम मोदी ने मेरा हाथ पकड़कर उठा दिया और मैं कन्फ्यूज्ड हो गया

सैम ऑल्टमैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, 'मंच पर उपस्थित लोगों की पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटोज लिए जाने लगे, पीएम मोदी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया. इस दौरान ऑल्टमैन और अमोदेई के बीच कोई हाथ नहीं मिला, दोनों ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखी थी. OpenAI के CEO ऑल्टमैन ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि वह उस समय 'कन्फ्यूज्ड' थे. उन्होंने कहा, 'स्टेज पर जो हुआ मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड था.' OpenAI के CEO ने कहा कि जब तस्वीर ली गई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, 'मोदी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए.' 

ऑल्टमैन, अमोदेई के बीच कथित दुश्मनी क्या है? 

40 साल के ऑल्टमैन और 43 साल के अमोदेई ने 2019 तक OpenAI में साथ काम किया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल्टमैन और उनकी बहन डेनिएला ने 2020 में OpenAI के कुछ दूसरे सीनियर रिसर्चर्स के साथ कंपनी छोड़ दी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी की दिशा को लेकर ऑल्टमैन और बोर्ड के साथ उनकी अनबन हो गई थी. खबर है कि 2023 में ऑल्टमैन को अचानक हटाने के बाद OpenAI बोर्ड ने अमोदेई से संपर्क किया था. अमोदेई ने इस ऑफर को मना कर दिया और कुछ दिनों बाद ऑल्टमैन को फिर से हेड बना लिया गया.

ऑल्टमैन ने विज्ञापन को बेइमानी बताया

इस बीच, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमोदेई ने एंथ्रोपिक को-फाउंड किया जिसकी अभी वैल्यू $380 बिलियन है, जबकि OpenAI की $500 बिलियन है.  हालांकि, हाल ही में दोनों कंपनियों के बीच अनबन हुई है, जिसमें एंथ्रोपिक ने एक हाई-प्रोफाइल सुपर बाउल ऐड के साथ OpenAI को टारगेट किया, जिसमें AI चैटबॉट इंटरैक्शन में अजीब तरह के ऐड दिखाए गए थे. एंथ्रोपिक ने वादा किया कि वह ऐसे ऐड कभी नहीं दिखाएगा. जवाब में, ऑल्टमैन ने कहा कि वह ऐड पर हंसे लेकिन इसे साफ़ तौर पर बेईमानी बताया.

यह भी पढ़ेंः विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम

