'झंडे अलग-अलग, लेकिन तरीका वही', BJP और कांग्रेस के 'ट्रोल कल्चर' पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, खोला चिट्ठा

Gitanjali J. Angmo Post on BJP-Congress: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट में उन्होंने देश की दोनों प्रमुख पार्टियों की कार्यशैली और कथित ट्रोलिंग कल्चर की तीखी आलोचना की है. आंगमो ने कहा कि दोनों राजनीतिक दल भले ही अलग-अलग झंडे और विचारधाराएं रखते हों, लेकिन अपने विरोधियों और असहमत आवाजों को चुप कराने के लिए वे एक ही जैसी घटिया रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं.