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'झंडे अलग-अलग, लेकिन तरीका वही', BJP और कांग्रेस के 'ट्रोल कल्चर' पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, खोला चिट्ठा

Gitanjali J. Angmo Latest Post: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने BJP और कांग्रेस के 'ट्रोल कल्चर' पर खरी-खरी सुनाई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखी पोस्ट में गीतांजलि ने कहा कि दोनों पार्टियों के झंडे भले अलग-अलग हों लेकिन तरीका एक ही है. उन्होंने कहा कि देश को अब सरकार नहीं बल्कि राजनीति बदलने की जरूरत है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:15 PM IST
'झंडे अलग-अलग, लेकिन तरीका वही', BJP और कांग्रेस के 'ट्रोल कल्चर' पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, खोला चिट्ठा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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