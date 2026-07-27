'झंडे अलग-अलग, लेकिन तरीका वही', BJP और कांग्रेस के 'ट्रोल कल्चर' पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, खोला चिट्ठा

Gitanjali J. Angmo Post on BJP-Congress: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट में उन्होंने देश की दोनों प्रमुख पार्टियों की कार्यशैली और कथित ट्रोलिंग कल्चर की तीखी आलोचना की है. आंगमो ने कहा कि दोनों राजनीतिक दल भले ही अलग-अलग झंडे और विचारधाराएं रखते हों, लेकिन अपने विरोधियों और असहमत आवाजों को चुप कराने के लिए वे एक ही जैसी घटिया रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं.
एक्स पर लिखी पोस्ट में गीतांजलि आंगमो ने लिखा, 'जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, तो BJP IT सेल ने हमें देशद्रोही, चीनी एजेंट, विदेशी फंडिंग पाने वाला और न जाने क्या-क्या कहा.आज, जब हमने PM आवास पर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को दिखावटी कहा, तो कांग्रेस के ट्रोल हमें संघी, RSS और BJP का पिट्ठू कह रहे हैं.'
दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की आलोचना करते हुए आंगमो ने कहा, 'झंडे अलग-अलग हैं, लेकिन तरीका वही है. हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति में यह बुराई फैल चुकी है.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत को सिर्फ सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है. उसे राजनीति के तौर-तरीके बदलने की ज़रूरत है, जहां असहमति पर बातचीत हो, न कि बुरा-भला कहा जाए. जहां देशभक्ति को ईमानदारी से मापा जाए, न कि पार्टी से जुड़ाव से और जहां गुटबाजी से ज़्यादा सच मायने रखे.'
बताते चलें कि गीतांजलि आंगमो ने इससे पहले, राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को जनभावनाओं के साथ एक तरह का खिलवाड़ बताया था. कांग्रेस ने यह आकस्मिक प्रदर्शन 21 जुलाई को किया था.
When @Wangchuk66 was detained, the BJP IT cell called us anti-national, Chinese agents, foreign-funded, and every other label they could manufacture.
Today, because we called the Congress' protest at PM's residence insincere, Congress trolls are calling us Sanghis, RSS and BJP…
— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 27, 2026
एक इंटरव्यू में इस प्रदर्शन की आलोचना करते हुए आंगमो ने कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में 'सच्चाई और ईमानदारी' की कमी थी. अगर कांग्रेस वास्तव में लद्दाख और देश के मुद्दों के प्रति गंभीर होती, तो उसे जंतर-मंतर पर दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी.
सोनम वांगचुक की पत्नी ने इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि देश की जनता को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. यह एक जागा हुआ भारत है. जो अपना अच्छा और बुरा तय करना अच्छी तरह जानता है.
गीतांजलि आंगमो के इस बयान के बाद ही कांग्रेस उन पर उखड़ गई. पहले जहां कांग्रेस नेता वांगचुक फैमिली को देशभक्त, क्रांतिकारी कह रहे थे. वहीं इस इंटरव्यू के सामने आते ही उन्हें आरएसएस का एजेंट, सरकारी पिट्ठू, बीजेपी की दलाल कहने लगे. जिस पर अब गीतांजलि आंगमो जवाब दिया है. उन्होंने दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की आलोचना करते हुए देश में नया राजनीतिक तंत्र विकसित करने की वकालत की है.