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डिजिटल युग में बदल गया विरोध का पूरा तरीका, सोशल मीडिया बना लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणक्षेत्र

आज के परिवेश में राजनीति के साथ-साथ जन आंदोलनों का स्वरूप भी काफी तेजी से बदला है. जमीन के साथ आंदोलन की लड़ाइयां सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही हैं.

Written ByBipin Kumar
Published: Jul 26, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:36 PM IST
डिजिटल युग में बदल गया विरोध का पूरा तरीका, सोशल मीडिया बना लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणक्षेत्र
Image Credit: AI

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संस्थापक एवं सीईओ, पर्टिनैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

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