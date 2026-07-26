/डिजिटल युग में बदल गया विरोध का पूरा तरीका, सोशल मीडिया बना लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणक्षेत्र

हाल के दिनों में कई पुराने वीडियो, एडिटेड क्लिप और AI से तैयार किये गये फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किये गये. कुछ वीडियो को दिल्ली के जंतर-मंतर का बताकर साझा किया गया, जबकि वे वास्तविक नहीं थे. इसी तरह भारतीय वायुसेना प्रमुख के नाम से भी AI-जनित फर्जी वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB Fact Check) को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि ये वीडियो भ्रामक और फर्जी हैं. यह घटना बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सूचना की सत्यता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.