महिलाएं और Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा

India Digital Payment Report: हाउ अर्बन इंडिया पे 2025 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरों में डिजिटल पेमेंट में इस साल 35% की वृद्धि हुई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट में ये वृद्धि मुख्य रूप से महिलाओं, युवा पेशेवरों और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं के कारण हुई है, जिन्होंने डिजिटल पेमेंट के नए तरीकों को अपनाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डिजिटल पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक लेन-देन में भी तेजी से उपयोग किया जा रहा है. UPI, कार्ड और कॉन्टैक्टलेस मोड जैसे पेमेंट विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ रही है.

डिजिटल पेमेंट के नए तरीके

रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंज्यूमर ना सिर्फ इलेक्ट्रोनिक्स और कपड़ों जैसी महंगी शॉपिंग में बल्कि बिजली के बिल आदि के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का यूज कर रहे हैं. हाउ अर्बन इंडिया पे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब डिजिटल पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट तक सीमित नहीं रहा है. अब यह डेली ट्रांजैक्शन में काफी यूज होने लगा है. बता दें कि साल 2024 में जहां ऑफलाइन पेमेंट का प्रयोग 48 परसेंट पर था वह साल 2025 में बढ़कर 56 परसेंट पहुंच गया है. रिपोर्ट के मुताबिक; UPI, कार्ड्स और कॉन्टैक्टलेस मोड्स की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है. मेट्रो शहरों में टैप-एंड-गो पेमेंट्स और क्रेडिट-बेस्ड खरीदारी तेजी से ट्रेंड में हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जेन Z और मिलेनियल्स को क्रेडिट कार्ड रास आ रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि 65% यंग प्रफेशनल्स अपनी पहली जॉब शुरू होते ही पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं. वे मुख्य रूप से शादी के खर्च के लिए कर्ज लेने, कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लिए और अर्ली क्रेडिट स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड लेते हैं