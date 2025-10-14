Advertisement
trendingNow12961801
Hindi Newsदेश

महिलाएं और Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा

Digital Payment Report: एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरों में डिजिटल पेमेंट में इस साल 35% की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट में यह वृद्धि मुख्य रूप से महिलाओं, युवा पेशेवरों और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं के कारण हुई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाएं और Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा

India Digital Payment Report: हाउ अर्बन इंडिया पे 2025 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरों में डिजिटल पेमेंट में इस साल 35% की वृद्धि हुई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट में ये वृद्धि मुख्य रूप से महिलाओं, युवा पेशेवरों और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं के कारण हुई है, जिन्होंने डिजिटल पेमेंट के नए तरीकों को अपनाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डिजिटल पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक लेन-देन में भी तेजी से उपयोग किया जा रहा है. UPI, कार्ड और कॉन्टैक्टलेस मोड जैसे पेमेंट विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ रही है.

डिजिटल पेमेंट के नए तरीके

रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंज्यूमर ना सिर्फ इलेक्ट्रोनिक्स और कपड़ों जैसी महंगी शॉपिंग में बल्कि बिजली के बिल आदि के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का यूज कर रहे हैं. हाउ अर्बन इंडिया पे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब डिजिटल पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट तक सीमित नहीं रहा है. अब यह डेली ट्रांजैक्शन में काफी यूज होने लगा है. बता दें कि साल 2024 में जहां ऑफलाइन पेमेंट का प्रयोग 48 परसेंट पर था वह साल 2025 में बढ़कर 56 परसेंट पहुंच गया है. रिपोर्ट के मुताबिक; UPI, कार्ड्स और कॉन्टैक्टलेस मोड्स की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है. मेट्रो शहरों में टैप-एंड-गो पेमेंट्स और क्रेडिट-बेस्ड खरीदारी तेजी से ट्रेंड में हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जेन Z और मिलेनियल्स को क्रेडिट कार्ड रास आ रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि 65% यंग प्रफेशनल्स अपनी पहली जॉब शुरू होते ही पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं. वे मुख्य रूप से शादी के खर्च के लिए कर्ज लेने, कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लिए और अर्ली क्रेडिट स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड लेते हैं

Add Zee News as a Preferred Source

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generation

Trending news

'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद