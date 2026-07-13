/सियासत के बाद अब स्टूडियो में भी झालमुड़ी जलवा दिखाने को तैयार, दिलीप घोष ने गाया झन्नाटेदार गाना!

झालमुड़ी... जिक्र होते ही जुबान पर स्वाद और जेहन में बंगाल चुनाव आ जाता है. इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ने वो कमाल कर दिया, जिससे राज्य में पहली बार कमल 'खिल' गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी क्या खाया, बंगाल चुनाव की हवा ही बदल गई. बंगाल में जीत के तीन महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब राज्य के कद्दावर नेता और सुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने झालमुड़ी के साथ अलहदा प्रयोग किया है. दिलीप ने झालमुड़ी को सुरों में पिरोया है. उन्होंने झालमुड़ी पर एक पूरा गाना ही गा दिया है.