/सियासत के बाद अब स्टूडियो में भी झालमुड़ी जलवा दिखाने को तैयार, दिलीप घोष ने गाया झन्नाटेदार गाना!

झालमुड़ी... जिक्र होते ही जुबान पर स्वाद और जेहन में बंगाल चुनाव आ जाता है. इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ने वो कमाल कर दिया, जिससे राज्य में पहली बार कमल 'खिल' गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी क्या खाया, बंगाल चुनाव की हवा ही बदल गई. बंगाल में जीत के तीन महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब राज्य के कद्दावर नेता और सुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने झालमुड़ी के साथ अलहदा प्रयोग किया है. दिलीप ने झालमुड़ी को सुरों में पिरोया है. उन्होंने झालमुड़ी पर एक पूरा गाना ही गा दिया है.
पश्चिम बंगाल में पंचायत मंत्री दिलीप घोष एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं. जल्द ही उनकी आवाज में झालमुड़ी पर एक गाना रिलीज होगा. सोमवार सुबह न्यू टाउन के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के बाद दिलीप घोष चिनार पार्क के पास स्थित एक स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्होंने इस गीत की रिकॉर्डिंग की. यह पहली बार होगा जब वह गायक के रूप में लोगों के सामने आएंगे.
यह गीत कलाकार लोकेश गिरी और उनकी पत्नी व गायिका रिमाश्री ने तैयार किया है. दोनों का कहना है कि यह बंगाल की पहचान बन चुके पारंपरिक स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को समर्पित है. रिकॉर्डिंग के दौरान दिलीप घोष ने भी पूरे उत्साह के साथ गीत को अपनी आवाज़ दी. गीत जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा.
झालमुड़ी इस बार बंगाल चुनाव में छा गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में अचानक एक झालमुड़ी की दुकान में पहुंच गए. उन्होंने दुकानदार विक्रम साहू से झालमुड़ी बनाने को कहा. उनका ये वीडियो कुछ ही देर में इंटरनेट पर नई सनसनी बन गया. विक्रम भी सेलिब्रेटी बन गए. बीजेपी ने इसे बंगाल की संस्कृति और स्थानीय खानपान से जुड़ाव के प्रतीक के रूप में भी पेश किया, जिसके बाद झालमुड़ी को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई.
#BJP minister Dilip Ghosh is in a completely different role was seen singing #Jhalmuri song. pic.twitter.com/uVnFLx4cmK
— Rajesh Saha (@Journo_Rajesh) July 13, 2026
4 मई को रिजल्ट आने पर बीजेपी ने झालमुड़ी खाकर ही जीत का जश्न मनाया. बंगाल में जीत मिलने के बाद बीजेपी के लिए तो झालमुड़ी के मायने ही बदल गए. दिल्ली में एनडीए की एक मीटिंग भारत मंडपम में की गई थी. उस दौरान भी शुभेंदु सरकार ने अपने हाथों से बनाकर झालमुड़ी पीएम मोदी को खिलाया था. अब झालमुड़ी पर बने इस गाने से दिलीप घोष राजनीति से इतर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके समर्थकों के साथ-साथ संगीत प्रेमियों की भी इस गीत पर नजर रहेगी.
A Jhalmuri break during the NDA meeting at Bharat Mandapam. All our leaders greatly enjoyed this snack! pic.twitter.com/izXjm7cAUn
— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद टीएमसी को करारी हार मिली. 294 सीटों में से भाजपा ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की. टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई. बाद में उसमें भी दो फाड़ हो गया और ममता के सामने पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने की चुनौती बड़ी हो गई.