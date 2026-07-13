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सियासत के बाद अब स्टूडियो में भी झालमुड़ी जलवा दिखाने को तैयार, दिलीप घोष ने गाया झन्नाटेदार गाना!

अपने जायके के लिए बंगाल में फेमस झालमुड़ी अब सुरों में भी पिरोई जा रही. पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष झालमुड़ी पर एक गाना रिकॉर्ड कर रहे जो जल्द ही रिलीज होगा. बंगाल में सियासत के बाद अब झालमुड़ी स्टूडियो में भी जलवा दिखाने को तैयार है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 13, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:58 PM IST
सियासत के बाद अब स्टूडियो में भी झालमुड़ी जलवा दिखाने को तैयार, दिलीप घोष ने गाया झन्नाटेदार गाना!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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