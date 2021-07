जीवन में सिर्फ एक फिल्म 'Mughal-e-Azam' देखी, इस नेता ने Dilip Kumar को कुछ यूं किया याद

मुंबई: दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने दिलीप कुमार को उनकी पीढ़ी का महानायक बताते हुए याद किया. कोश्यारी ने कहा कि अभिनेता की ‘मुगल-ए-आजम’ (Mughal-E- Azam) ही इकलौती फिल्म है जो उन्होंने देखी है.

कोश्यारी ने दिलीप कुमार को याद करते हुए शोक संदेश में कहा, ‘दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे. वह भारतीय फिल्मों के स्वर्ण काल का प्रतिनिधित्व करते थे. मैं उनकी मुगल-ए-आजम से इतना प्रभावित हो गया था कि मैंने यह फिल्म दो बार देखी थी. दुर्भाग्य से मैंने उसके बाद कोई और फिल्म ही नहीं देखी और मुगल-ए-आजम पहली और आखिरी फिल्म है जो मैंने देखी.’

Dilip Kumar was the first super star representing the Golden era of Indian films. So fascinated I was by his Mughal-E- Azam that I saw the film back-to-back twice. Unfortunately, I didn’t watch any film thereafter and Mughal-E- Azam remained the first and the last film I watched.

— Governor of Maharashtra (@maha_governor) July 7, 2021