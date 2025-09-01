डिनर, वर्कशॉप और... उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA की ताबड़तोड़ बैटिंग, जीत के रोडमैप का खुलासा!

NDA's strategy for Veep election victory: उपराष्ट्रपति चुनाव में मुश्किल से हफ्तेभर का टाइम रह गया है. 9 सितंबर को होने जा रहे चुनावी मतदान को लेकर बीजेपी (BJP) की अगुवाई वाले एनडीए (NDA) के नेता अपने सभी 425 सांसदों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके अपने कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) की निर्णायक जीत तय करने के लिए दिन-रात मेहनत में जुटे हैं. चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 'एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में सौ फीसदी मतदान को सुनिश्चित कराने के लिए हर राज्य में कामकाज की निगरानी के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की तैनाती हुई है.

रणनीति का खुलासा- डिनर में खुलेंगे पत्ते

इन मंत्रियों और सांसदों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एनडीए के सभी सांसद मतदान करने के लिए दिल्ली में समय पूर्व मौजूद रहें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सभी एनडीए सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन रखा है. वोटिंग से पहले, गठबंधन सांसदों को मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने के लिए तीन दिन तक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा. वर्कशॉप में सांसदों को मतपत्र पर सही निशान लगाने का तरीका, चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए पेन का अनिवार्य उपयोग और अमान्य मतों से बचने के लिए मतपत्र को सही तरीके से मोड़ना सिखाया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 132 सदस्यों का समर्थन हासिल है. एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कम से कम 425 वोट मिलने की उम्मीद है. YSRCP के समर्थन से उन्हें 435 से अधिक वोट मिलने की संभावना है.

FAQ-

सवाल- एनडीए का फोकस किधर है?

जवाब- एनडीए का ध्यान क्रॉस-वोटिंग को कम करने और अमान्य मतपत्रों को रोकने पर है, खासकर क्योंकि गुप्त मतदान में कोई व्हिप लागू नहीं होता है. ऐसे में एनडीए गठबंधन अतिरिक्त वोटों का इंतजाम यानी विपक्ष के खेमें में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रहा है.

सवाल- जीत का गुणागणित क्या है?

जवाब- उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मतदान के पात्र हैं. पूर्ण मतदान की स्थिति में किसी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए कम से कम 392 मतों की आवश्यकता होती है. आंध्र प्रदेश से 11 सांसदों वाली YSR कांग्रेस पार्टी, NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, जिससे सत्तारूढ़ NDA की ताकत बढ़ी है.

सवाल- एनडीए कैंडिडेट का प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन है?

जवाब- एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से है.