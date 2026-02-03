उधमपुर में तड़ातड़ बरस रहीं गोलियां, रामनगर में एक जैश आतंकी के ढेर होने की खबर, बच नहीं पाएंगे दहशतगर्द

Jammu Kashmir encounter: उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. रुक रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच धमाके की आवाज सुनी गई है. एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर है. माना जा रहा है कि दूसरा आतंकी अभी जिंदा है और फायरिंग कर रहा है.
Trending Photos
UDHAMPUR ENCOUNTER: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच दोपहर में शुरु हुई मुठभेड़ जारी है. उधमपुर के रामनगर में जैश के आतंकी होने का इनपुट मिला था. जिसके बाद सेना और सुरक्षाबलों ने आतंकवादियो को घेर लिया. दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है और एक जख्मी है, हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
Operation Kiya
उधमपुर के रामनगर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. जंगल और पहाड़ी इलाके को ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है. खुफिया जानकारी पर चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में, सीआईएफ डेल्टा, व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने आज शाम 4 बजे बसंतगढ़ के इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया. गोलीबारी के बीच ऑपरेशन Kiya भी जारी है.
Operation Kiya
In an intelligence based joint Operation, contact has been established with the terrorists by the Troops of CIF Delta, #WhiteKnightCorps, @JmuKmrPolice and #CRPF at around 4 pm today in the general area of Basantgarh. Cordon has been…
— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) February 3, 2026
उधमपुर के जोफड़-रामनगर क्षेत्र में सुरक्षाबलों और जिन आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है उसे लेकर ये जानकारी मिली है कि आतंकवादियों का यह ग्रुप पहले तीन आतंकियों का था, जो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जुबैर मुख्य समूह से अलग हो गया था. आज की मुठभेड़ में ग्रुप के बाकी दो आतंकियों को घेरा गया था. दोनों जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं. सुरक्षाबलों की टीम घटनास्थल पर पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है और सारे आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए प्रतिबद्ध है.
(ये खबर अपडेट हो रही है...)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.