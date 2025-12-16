Advertisement
trendingNow13043081
Hindi NewsदेशRahul Gandhi: महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान, मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी घमासान, मोदी सरकार पर राहुल का हल्ला बोल

Rahul Gandhi: 'महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी घमासान, मोदी सरकार पर राहुल का हल्ला बोल

Rahul Gandhi on MNREGA: एक्स पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों का अपमान किया है और जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है वह लगातार MNREGA को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करेगी.

 

 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Gandhi: 'महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी घमासान, मोदी सरकार पर राहुल का हल्ला बोल

MNREGA Name Change: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का नाम बदले जाने को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गया है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला. राहुल ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी के कारण मोदी सरकार देश के युवाओं का भविष्य तो खराब कर ही चुकी है अब वह गरीबों की रोजी-रोटी भी छीन लेना चाहती है. 

VB-G RAM G बिल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

राहुल गांधी के अलावा, कई विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में VB-G RAM G बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. यह बिल MGNREGA की जगह लेने वाला है और सरकार के साथ एक नया विवाद बन गया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की अगुआई वाली NDA सरकार पर महात्मा गांधी का 'अपमान' करने का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों का अपमान किया है और जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है वह लगातार MNREGA को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करेगी.

राहुल ने एक्स पर कहा,'मोदी सरकार दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत करती है. महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकार से.'

MGNREGA महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन का जीता-जागता उदाहरण है. यह लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए जीवन रेखा रही है और COVID महामारी के दौरान एक अहम आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुई है.

फिर भी इस स्कीम ने पीएम मोदी को हमेशा असहज किया है. पिछले 10 साल में सरकार ने हमेशा इसे कमजोर करने की कोशिश की है. लेकिन आज वह MGNREGA का नाम मिटाने पर उतारू हैं. 

राहुल ने आगे लिखा, MGNREGA तीन बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ी है.

1. रोजगार का अधिकार- जो कोई भी काम मांगेगा,उसे रोजगार दिया जाएगा.

2.अपने विकास कार्यों को तय करने के लिए गांवों के लिए स्वायत्ता.

3. केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मजदूरी सहायता और सामग्री लागत का 75%.

अब पीएम मोदी MGNREGA को पूरी तरह से केंद्र के अधीन में लाना चाहते हैं. 

1. बजट, योजनाएं और नियम केंद्र सरकार तय करेगी.
2. राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा.
3. जब फंड खत्म हो जाएगा, या फसल के मौसम में, मजदूरों को महीनों तक काम नहीं मिलेगा.

राहुल ने आगे कहा, यह बिल महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान है.  भयंकर बेरोजगारी के कारण भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब मोदी सरकार गरीब ग्रामीणों की रोजी-रोटी भी छीन लेना चाहती है. लेकिन हम सड़क से संसद तक इस जनता विरोधी बिल का विरोध करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत