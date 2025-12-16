Rahul Gandhi: 'महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी घमासान, मोदी सरकार पर राहुल का हल्ला बोल

Rahul Gandhi on MNREGA: एक्स पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों का अपमान किया है और जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है वह लगातार MNREGA को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करेगी.
Trending Photos
MNREGA Name Change: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का नाम बदले जाने को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गया है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला. राहुल ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी के कारण मोदी सरकार देश के युवाओं का भविष्य तो खराब कर ही चुकी है अब वह गरीबों की रोजी-रोटी भी छीन लेना चाहती है.
VB-G RAM G बिल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन
राहुल गांधी के अलावा, कई विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में VB-G RAM G बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. यह बिल MGNREGA की जगह लेने वाला है और सरकार के साथ एक नया विवाद बन गया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की अगुआई वाली NDA सरकार पर महात्मा गांधी का 'अपमान' करने का आरोप लगाया.
Modi ji has a deep dislike for two things - the ideas of Mahatma Gandhi and the rights of the poor.
MGNREGA is the living embodiment of Mahatma Gandhi’s vision of Gram Swaraj. It has been a lifeline for millions of rural Indians and proved to be a crucial economic safety net…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
एक्स पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों का अपमान किया है और जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है वह लगातार MNREGA को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करेगी.
राहुल ने एक्स पर कहा,'मोदी सरकार दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत करती है. महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकार से.'
MGNREGA महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन का जीता-जागता उदाहरण है. यह लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए जीवन रेखा रही है और COVID महामारी के दौरान एक अहम आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुई है.
फिर भी इस स्कीम ने पीएम मोदी को हमेशा असहज किया है. पिछले 10 साल में सरकार ने हमेशा इसे कमजोर करने की कोशिश की है. लेकिन आज वह MGNREGA का नाम मिटाने पर उतारू हैं.
राहुल ने आगे लिखा, MGNREGA तीन बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ी है.
1. रोजगार का अधिकार- जो कोई भी काम मांगेगा,उसे रोजगार दिया जाएगा.
2.अपने विकास कार्यों को तय करने के लिए गांवों के लिए स्वायत्ता.
3. केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मजदूरी सहायता और सामग्री लागत का 75%.
अब पीएम मोदी MGNREGA को पूरी तरह से केंद्र के अधीन में लाना चाहते हैं.
1. बजट, योजनाएं और नियम केंद्र सरकार तय करेगी.
2. राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा.
3. जब फंड खत्म हो जाएगा, या फसल के मौसम में, मजदूरों को महीनों तक काम नहीं मिलेगा.
राहुल ने आगे कहा, यह बिल महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान है. भयंकर बेरोजगारी के कारण भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब मोदी सरकार गरीब ग्रामीणों की रोजी-रोटी भी छीन लेना चाहती है. लेकिन हम सड़क से संसद तक इस जनता विरोधी बिल का विरोध करेंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.