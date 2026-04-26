डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा, मेडिकल माफिया कैसे काट रहा है आपकी जेब?

Private Hospital Medical Loot: आप जब भी किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां पर आमतौर पर बिल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है. अगर कुछेक दुकानदार दे भी देते हैं तो भी आपके साथ वे बड़ा धोखा कर डालते हैं. 20% छूट के बाद भी वे 1000% तक मुनाफा कमा जाते हैं. आखिर मेडिकल माफिया ऐसा कैसे कर पाते हैं.
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Private Hospital Medical Mafia Latest News: मेडिकल उपकरणों की इंडस्ट्री में ये लालच अब चरम पर पहुंच गया है. इसके बावजूद मुनाफाखोर अभी तक थके नहीं हैं. स्थिति ये है कि ये किसी एक शहर की बात नहीं है. देश के हर शहर में मरीजों को मेडिकल उपकरणों के नाम पर इसी तरह लूटा जा रहा है. फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो या यूपी की राजधानी लखनऊ.
यहां एक तर्क ये दिया जा सकता है कि जब आप कोई मेडिकल उपकरण लेने के लिए किसी रिटेलर शॉप पर जाते हैं तो वहां आपको 15-20 परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है. लेकिन क्या ये डिस्काउंट वाजिब है. हम एक रिटेल बिल के जरिये इसे डिकोड करते हैं.
हिक्स कंपनी के डिजिटल थर्मामीटर की MRP यहां 250 रुपये लिखी गई है. 20% डिस्काउंट के साथ इसे 200 रुपये में बेचा गया है. जलपान मेडिकल हॉल ने 20% डिस्काउंट देने के बाद भी इसे अपनी खरीद से 100% ज्यादा पर बेचा है. इसी के नीचे ROMSONS कंपनी के IV सेट की MRP यहां 216 रुपये दी गई है. इस पर भी दुकानदार ने दिलदारी दिखाते हुए 20 प्रतिशत का डिस्काउंट देकर मरीज को 172 रुपये में बेच दिया. यानी 1000% से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया.
बिल में तीसरे नंबर पर है कैनुला. दुकानदार ने 20 परसेंट डिस्काउंट के साथ इसे 161 रुपये में बेच दिया है. आपको ये जानना चाहिए कि इसका होलसेल रेट मात्र साढ़े 6 रुपये है यानी 2300% का मुनाफा.
मुनाफाखोरी और मार्जिन के इसी मायाजाल का असर है कि अब इस मुनाफाखोरी पर पूर्णविराम लगाने की मांग हो रही है. 22 अप्रैल 2026 को Association of Indian Medical Device Industry यानी AiMeD ने सरकार से MRP-आधारित प्रणाली की पुनर्समीक्षा करने और व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाने की औपचारिक मांग की है.
ये मांग की गई है कि उपकरण बनाने की लागत और MRP के बीच के अनुचित अंतर को कम किया जाए.. ये मांग की जा रही है कि जीवन रक्षक उपकरणों की कीमत पूरे देश में एक समान हो.. यानी 'वन नेशन, वन प्राइस'. ये मांग की गई है कि जब दवाइयों के लिए 'जन औषधि केंद्र' हो सकते हैं, तो उपकरणों के लिए क्यों नहीं?
तीसरी मांग ये है कि उपकरणों पर मुनाफे के मार्जिन को 30% पर सीमित किया जाए. साथ ही ये भी मांग की गई है कि अस्पतालों के अंदर मरीजों को ये छूट मिले कि वो अस्पताल के बाहर से भी उपकरण खरीद सकें.
AIMED के सदस्य मनीष सभरवाल कहते हैं कि कुछ प्राइवेट अस्पताल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा MRP डिमांड कर रहे हैं, जिससे वे और ज्यादा मुनाफा कमा सकें. अभी तक 4-5 गुना MRP का होता है. जिससे सारे चेन का पैसा निकल जाता है. जैसे एक क्रेप बैंडेज की MRP 550 रुपये की है. वहीं उसकी एक्चअल कीमत 95 है. ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचे 100 हो जाता है. लेकिन प्राइवेट अस्पताल डिमांड कर रहे हैं कि 10-15-20 गुना MRP लगाइये. ऐसा करके वे दवा कंपनियों से बहुत कम पैसे में ये चीजें खरीदें लेकिन एमआरपी ज्यादा लिखी होने की वजह से वे मरीजों से कई गुणा ज्यादा पैसे वसूलकर अपनी जेब भरेंगे.
सीधा सीधा आरोप है कि अस्पताल, कंपनियों से ज्यादा से ज्यादा MRP की मांग करते हैं और तो और अस्पताल रिटेल शॉप्स की तरह कोई डिस्काउंट भी नहीं देते हैं. स्थिति ये है कि आज की तारीख में लोग अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर की फीस या कमरे के किराए से उतना नहीं डरते, जितना उस 'सर्जिकल बिल' से डरते हैं.
जब कोई अपना अस्पताल में भर्ती होता है तो जो दवा मांगी जाती है. जो उपकरण मांगे जाते हैं, मरीज के तीमारदार चुपचाप उसे अस्पताल की फार्मेसी से खरीदकर ले आते हैं. उस वक्त मोलभाव और मार्जिन नहीं पूछा जाता है. यही वजह है कि अस्पताल की फार्मेसी डिस्काउंट नहीं देती है. उल्टा जमकर मुनाफा कमाती है. दुख की बात ये है कि अस्पताल के पर्चे पर बेशर्मी से GET WELL SOON और लिख दिया जाता है.
यहां ये सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य उपकरणों पर 1000 से लेकर 3000 प्रतिशत तक की मुनाफाखोरी हो कैसे रही है. इसपर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रहा है.
असल में वर्तमान में अधिकांश मेडिकल उपकरणों की MRP उसे बनाने वाली या आयात करने वाली कंपनी तय करती है. इसमें लागत से ज्यादा 'मार्केटिंग यानी प्रचार और कमीशन यानी उपकरणों को रेफर करने के लिए डॉक्टर को दिए गए पैसे का हिस्सा जुड़ा होता है.
भारत में NPPA यानी National Pharmaceutical Pricing Authority कुछ चुनिंदा उपकरणों की कीमतें तय कर चुकी हैं. लेकिन उन्य उपकरण जैसे डिजिटल थर्मामीटर, बीपी मॉनिटर, सर्जिकल ब्लेड्स अब भी इस दायरे के बाहर हैं.
सरकार ने हाल ही में कुछ उपकरणों पर 'ट्रेड मार्जिन कैपिंग' यानी थोक मूल्य और MRP के बीच का अंतर सीमित करने की मांग पर विचार शुरू किया है. इसे जल्द से जल्द तय करने की जरूरत क्यों है. आपको कुछ आंकड़ों के जरिये समझना चाहिए.
भारत में मेडिकल उपकरणों का बाजार लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो हर साल तेजी से बढ़ रहा है. भारत में कुल मेडिकल खर्च का 62% हिस्सा सिर्फ उपकरणों पर ही खर्च हो जाता है.ये खर्च हर साल औसतन 10% से 15% बढ़ता जा रहा है.
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समझिए ये कितना बड़ा खर्च है. अगर इलाज में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 62 रुपए सर्जिकल उपकरणों पर खर्च होता है. सोचिए, डॉक्टर की फीस और दवाओं से ज्यादा पैसा इन उपकरणों पर खर्च होता है. आम आदमी पांच रुपये की चीज के लिए पचास रुपये देने के लिए मानो मजबूर है. मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बावजूद, कई बार मेडिकल उपकरणों का खर्च जेब से ही देना होता है. नियमों के किस तरह तोड़ मरोड़कर अस्पताल में आम आदमी की जेब कैसे काटी जा रही है. आपको ये भी समझने की जरूरत है.
सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर डाले जाने वाले या जीवन रक्षा के लिए जरूरी बड़े उपकरणों का खर्च अधिकांश इंश्योरेंस पॉलिसियां कवर करती हैं. लेकिन सिरींज, रूई, पट्टी और टांके जैसी चीजों को बीमा की भाषा में 'Consumables' कहा जाता है. पारंपरिक या पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्हें "नॉन-मेडिकल खर्च" मानकर कवर नहीं किया जाता है.
पिछले कुछ वर्षों में बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के बाद, अब कई कंपनियां उपकरणों पर उपभोक्ता को चिकित्सकीय सुरक्षा देने के लिए अलग से चार्ज करती हैं. अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस में इसे जोड़ रखा है तो ये खर्च बच जाता है. लेकिन अगर ये मिस हो गया तो ये बिल जेब से भरना पड़ता है.
बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन बीमारी का फायदा उठाकर मरीजों के साथ 'डकैती' की जा रही है. ऐसी डकैती की मरीज का परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाता है. ऐसे में जरूरत है मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर लगाम लगाने की. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा रहेगा.
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