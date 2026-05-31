राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था "शिक्षा शेरनी के दूध के समान हैं, जो भी इसे पिएगा वो शेरनी की तरह दहाडेगा". शिक्षा व्यक्ति को सही-गलत का पहचान करने की ताकत देता है, इसलिए शिक्षा पाने वाले से यह अपेक्षा होती है कि वो गलत के खिलाफ बिना भय के आवाज उठाएगा.

ऐसे ही विचार स्वामी विवेकानन्द ने व्यक्त किए थे. उनका मानना था हर व्यक्ति में समान और अपार समता होती हैं. शिक्षा उस जन्मजात निहित क्षमता को उभारने और निखारने की प्रक्रिया है. यह तो स्पष्ट है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो जीवन बदलता हैं और किसी को साहब तो किसी को साहब का आदेशपाल बनाता है.

महान शिक्षाविद पौल फ्रेरे ने सही कहा था जिस दिन बच्चे का दाखिला प्रथम कक्षा में होता है उसी दिन ये तय हो जाता है कि बच्चा कहाँ तक उछाल भर सकता है और जीवन में क्या कुछ कर सकता है. हम अक्सर इने गिने असामान्य उपलब्धियों के उदाहरण देकर उन बच्चों एवं युवाओं का मुंह बन्द कर देते हैं जो हमारी लचर शिक्षा व्यवस्था के शिकार होते हैं और जीवन किसी काम के लायक नहीं रह जाते.

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या छः वर्ष (राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति-2020 के आधार पर तीन वर्ष) से चौबीस वर्ष की आयु तक किसी संस्था में जाना, छः घंटे बिताना और धर आ जाना ही शिक्षा हैं? कुछ बच्चे ऐसे संस्थाओं में जाते हैं जहाँ से निकल कर हर दिन वो कुछ न कुछ नया सीख के निकलते हैं परन्तु ज्यादातर बच्चे आज भारत में संस्था से आकर कहते है आज कुछ हुआ नहीं क्योंकि शिक्षक उपलब्ध नहीं है या शिक्षक आए तो पढाए नहीं.

दूसरी स्थिति है कि शिक्षक के नाम पर किसी विद्यार्थी को जो स्वंय राष्ट्रीय मापदड़ जूनियर रिसच फेलोसिप (जे.आर.एफ) नहीं पाया परन्तु विद्यार्थी विश्वविधालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया इसलिए वो अपने अगले सत्र को पढ़ाएगा. इस प्रक्रिया को हम हरगिज शिक्षा नहीं मान सकते .

झारखंड में जो विद्यार्थी स्नातकोतर की परीक्षा में प्रथम स्थान पाता है वो अगले सत्र के स्नातकोतर के विद्यार्थियों को एक वर्ष पढ़ाता है और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला किसी महाविद्यालय में जहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई हाती है वहाँ एक वर्ष पढ़ाता है. अगले वर्ष नए प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले को ये मौका दिया जाता है. कोई भी व्यक्ति पहले दिन से शिक्षक नहीं बन जाता. वर्षों की मेहनत और अध्ययन के बाद ही एक परिपक्क शिक्षक बनता है. हर वर्ष नए बच्चों से पढ़वाना विद्यार्थियों को धोखा देना है.

झारखंड के उच्च शिक्षा में चल रहे इस प्रथा से दो प्रश्न उठते हैंः पहला यह कि जो स्वंय शिक्षक बनने की क्षमता एवं अर्हता नहीं रखता वो कैसी शिक्षा देगा और कैसी अगली पीढ़ी तैयार करेगा और दुसरा प्रश्न जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा करता है कि हम शिक्षा व्यवस्था और संस्था के नाम पर क्या विद्यार्थियों और समाज को धोखा नहीं दे रहे?

शिक्षा यदि गुणात्मक नहीं हो तो वो शिक्षा की परिभाषा में ही नहीं आएगी. शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए और जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए, यदि शिक्षा में विद्यार्थी के जीवन को बदलने की क्षमता नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है.

भारत में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी राज्य के विश्वविद्यालयों मे पढते है और लगभग बीस प्रतिशत विद्यार्थी केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं. राज्य के विश्वविद्यालयों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जरूरी है. राज्यों के शिक्षक एवं कुलगुरु के पास कोई एक मंच नहीं है अतः राज्यों के कुलगुरु मौन रह कर शिक्षा के मन्दन के मूक दर्शक बन रहे हैं.

राज्यों में पहले तो महामहिम अर्थात कुलाधिपतियों के निर्णय में अपारदर्शिता होने के कारण कुलाधिपति एवं सरकार के बीच तनातनी अब किसी से छिपा नहीं है. और चूंकि सरकार को ही अधिकार है कानून बनाने का तो वो क्यों लम्बे समय तक कुलाधिपति के अपारदर्शी निर्णयों को उलटने के कानून ही राज्य सरकारें न पास करें? उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी ने जब ग्रेटर नोएडा में विश्वविधालय की स्थापना की तो स्वंय को ही कुलाधिपति कानूनन घोषित कर लिया. इसके बाद सिलसिला ही चल चल पड़ा महामहिम के कुलाधिपति एवं मुख्य मंत्री के सह-कुलाधिपति होने का.

राजनीतिज्ञ एवं नेता की एक ही चिन्ता होती हैं- अगला चुनाव के लिए कहां से भोट इकट्ठा किया जाएगा . हमारे राज्य के विश्वविद्यालय कुलाधिपति एवं राज्य सरकार के बीच अघोषित युद्ध का कुरुक्षेत्र बन गया है. इस युद्ध में वध तो शिक्षविदो एवं विद्यार्थियों के साथ- साथ शिक्षा का हो रहा.

बाबा साहब शिक्षा से गुणात्मक शिक्षा की बात कह रहे थे. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखकर बाबा साहब की आत्मा हर दिन आंसू बहाती होगी. जो समझ रहे हैं और दहाड़ने की क्षमता रखते हैं उन्हें स्वघोषित शिक्षविद भेडिये की तरह नोच खाने को तैयार है. आज की शिक्षा शेरनी का खाल ओढे बकरी है, विद्यार्थी उस बकरी का दूध पी रहे हैं. शिक्षक और विद्यार्थी बकडी की तरह मिमिया रहे है॔. शिक्षाविदों को सरकारी नौकर बनाकर अधीनस्त कर लिया गया है. जो व्यवस्था के मालिक बने बैठे हैं उनके बच्चे या तो निजी संस्थानों में बड़ी फीस दे कर पढ़ाई कर रहे है या विदेशों में हैं. यह आंकड़ा सब को पता है.

शिक्षा अर्थात शिक्षण संस्थान और शिक्षाविदों को सरकारी तंत्र के बाहर रखना ही होगा ताकि सही प्रश्न उठाए जा सकें और सरकार सही निर्णय लेने अर्थात शेर पैदा करने वाली व्यवस्था बनाने के पथ पर रोड़ा न अटका सके. शिक्षा को स्वायत्त बनाना होगा, राज्य सरकार सरकारों ने इसे कब्जे में कर लिया है. (लेखक शिक्षाविद हैं और ये विचार उनके अपने हैं)