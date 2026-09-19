/दिशा सालियान के पिता ने मातोश्री जाकर थमाया 500 करोड़ का नोटिस, साथ गए वकील बोले- कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता!

दिशा सालियान मौत मामले में महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. शनिवार को सतीश सालियान अपने वकील नीलेश ओझा के साथ बांद्रा स्थित मातोश्री पहुंचे थे. हालांकि, दोनों को बंगले के अंदर जाने नहीं दिया गया. इसके बाद उन्होंने यह कानूनी नोटिस मातोश्री के मेन गेट पर ही थमा दिया. नोटिस सौंपने के बाद वकील नीलेश ओझा ने खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि काम हो गया है और अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता.
सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को यह 500 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ राजनीति से प्रेरित बयान दिए. इससे समाज में उनके परिवार की छवि खराब हुई है. नोटिस में हर्जाने के साथ-साथ बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा गया है. यह पूरी कानूनी कार्रवाई सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को लेकर की गई है, जो मुख्य आपराधिक केस से बिल्कुल अलग है.
गेट पर नोटिस देने के बाद वकील नीलेश ओझा ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि पहले उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई थी और वकालत बंद कराने की धमकी दी गई थी.
नीलेश ओझा ने साफ कहा, 'काम हो चुका है, नोटिस थमा दिया गया है. अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हमें धमकी मिली थी कि प्रैक्टिस नहीं करने देंगे. इसलिए हम खुद उनके घर चलकर आए हैं, यह दिखाने कि हम घर तक आकर नोटिस दे सकते हैं. जितने गुंडे बुलाने हैं बुला लें, देखते हैं कौन क्या करता है.'
राजनीति से प्रेरित होने के आरोपों पर वकील नीलेश ओझा ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'वे दावा कर रहे हैं कि हम राजनीति से प्रेरित होकर यह सब कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनकी यह दलील पहले ही खारिज कर चुका है. अदालत ने हमारी याचिका मंजूर की थी. हमारा किसी भी राजनीतिक दल या सियासत से कोई लेना-देना नहीं है. अब जब नोटिस उनके हाथ में पहुंच चुका है, तो वे इसका जवाब दें.'
मातोश्री जाने से पहले सतीश सालियान ने साफ कर दिया था कि वह किसी धमकी या दबाव में नहीं आएंगे. उन्होंने मीडिया से कहा, 'मुझे किसी शिवसैनिक से डर नहीं लगता. वे भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूं. मैं मुंबई से हूं, इसलिए किसी से डरने की कोई वजह नहीं है.'
जब उनसे पूछा गया कि वे इस कानूनी लड़ाई को कैसे देखते हैं और आगे क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, 'न्याय 100 प्रतिशत मिलेगा. जो भी दोषी होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी.'
सतीश सालियान ने मातोश्री जाने से पहले ही प्रेस रिलीज जारी कर दी थी. उन्होंने मुंबई पुलिस और मीडिया को इसकी जानकारी दी थी और पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी.
यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद गरमाया हुआ है. अदालत ने दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट का यह आदेश दिशा के पिता के नए बयान के बाद आया था. हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि जब तक ठोस सबूत न मिल जाएं, तब तक किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता.
दरअसल, दिशा सालियान बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं. 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर उनकी मौत हो गई थी. उस वक्त मुंबई पुलिस ने इसे हादसा मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी. इस घटना के ठीक छह दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. इसके बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
1. 8 जून 2020: दिशा सालियान की मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हुई.
2. 9 जून 2020: मुंबई पुलिस ने फ्लैट में मौजूद दोस्तों से पूछताछ की और शुरुआती तौर पर किसी साजिश से इनकार किया.
3. 14 जून 2020: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बांद्रा में मौत के बाद दिशा का मामला दोबारा सुर्खियों में आया.
4. 20 जून 2020: मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर दिशा की मौत को आत्महत्या बताया और साजिश की बात को नकारा.
5. अक्टूबर 2020: करीब 3 महीने चली शुरुआती पड़ताल के बाद पुलिस ने मामले को आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी.
6. मार्च 2021: मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी मौत की वजह आत्महत्या ही दर्ज की.
7. दिसंबर 2023: केस को दोबारा खोलते हुए विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई, जिसने भी इसे सुसाइड माना.
8. जून 2024: बीजेपी नेता नितेश राणे ने हत्या का आरोप लगाते हुए सीधे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा.
9. 19 मार्च 2025: दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग की.
10. 2 सितंबर 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपते हुए नई FIR दर्ज करने का आदेश दिया.
11. 13-14 सितंबर 2026: सतीश सालियान ने जांच एजेंसी को अपना विस्तृत बयान दर्ज कराया.
12. 13 सितंबर 2026: CBI ने गैंगरेप, मर्डर, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में FIR दर्ज कर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूर्व SIT सदस्यों सहित 27 लोगों को नामजद किया.