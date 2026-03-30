'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', तमिलनाडु चुनाव में जोसेफ विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला

Joseph Vijay Against DMK Government Speech: तमिलनाडु असेंबली चुनाव से अपनी नई पार्टी TVK का गठन करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता जोसेफ विजय ने सोमवार को पेरांबुर, चेन्नई से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरूकर दिया. अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर करारा हमला बोला. विजय ने कहा कि राज्य में अपराध में लगातार वृद्धि और नशीली दवाओं की समस्या से हालात दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं. इसके कारण लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया- विजय

सीएम एमके स्टालनिन को निशाना बनाते हुए TVK सुप्रीमो जोसेफ विजय ने कहा, 'पांच साल तक स्टालिन सर के पास पुलिस विभाग का पूरा नियंत्रण था. इसके बावजूद अगर लोगों की बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी, तो इस सरकार और प्रशासन का क्या मतलब है?'

उन्होंने आरोप लगाया, 'स्टालिन सर न तो लोगों की सुरक्षा की परवाह करते हैं और न ही उनके कल्याण की. उनके और डीएमके के लोगों लिए पिछले पांच सालों में सिर्फ अपने परिवारों के लिए लूटपाट करना ही प्राथमिकता रहा है. जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है.'

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विजय ने राज्य में TASMAC संचालन में हुई कथित अनियमितताओं और नौकरी-के-बदले-नकदी घोटाला किए जाने का भी आरोप लगाया.

'अब वे लूटी हुई नकदी लोगों को बांटने जा रहे'

विजय ने डीएमके सरकार पर बरसते हुए कहा, 'अब वे वही लूटी हुई नकदी लोगों को बांटने जा रहे हैं. जैसा मैंने पहले कहा था, इनसे सब कुछ छीन लो, लेकिन उनके कान में सीटी बजा दो और उन्हें वापस भेज दो. जैसे उन्होंने हमें चतुराई से धोखा दिया, वैसे ही हम उन्हें बाहर निकाल देंगे.'

लोगों से भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं सभी विलासिताओं को छोड़कर यहां अपने लोगों की सेवा करने आया हूं. मैं सारी पीड़ा सहन कर रहा हूं. मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा.' विजय ने लोगों से सीटी चुनाव चिह्न के आगे वाला बटन दबाकर जीत दिलाने का भी आह्वान किया.

'एनडीए या अन्य कोई गठबंधन टक्कर में नहीं'

उन्होंने दावा कि इस चुनाव में एनडीए या अन्य कोई गठबंधन टक्कर में नहीं है. इस बार सीधा मुकाबला डीएमके और टीवीके के बीच ही है, इसलिए लोगों को इस बार सोच-समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा.

उधर तमिलनाडु चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची यानी PMK ने भी अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है. इस चुनाव में PMK, AIADMK के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का हिस्सा है.