दशकों बाद कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा, लगेगा जिला स्तरीय शिविर

Jammu-Kashmir: कश्मीर से 3 दशक पहले माइग्रेट हुए पंडित समुदाय को न्याय मिलने की उम्मीद है क्योंकि अधिकारियों ने प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामलों को सुलझाने के लिए जिला लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी, विरासत और जमीन के म्यूटेशन के मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए जिला लेवल पर कैंप शुरू किए हैं. समुदाय के सदस्यों ने इस पहल का स्वागत एक लंबे समय से लंबित, पॉजिटिव और न्याय दिलाने वाले कदम के तौर पर किया है, जो एक खास निर्देश के बाद किया गया है.

सुलझेगा प्रॉपर्टी का मामला

विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी और दूसरे मामलों को तेजी से सुलझाने के प्रोसेस को तेज करने के लिए, JK प्रशासन ने अब जिला लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया है. हर कैंप में रेवेन्यू और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो संबंधित जिला डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में लगाए जाएंगे. ये कैंप 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2026 तक जिले के हिसाब से लगेंगे. हर कैंप दो दिन का होगा. डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को संबंधित जिले का इंचार्ज बनाया गया है और संबंधित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है ताकि विस्थापित कश्मीरी पंडितों से जुड़ी शिकायतों और दूसरे मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. पूरे प्रोसेस को डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मॉनिटर करेंगे.

संपत्ति को लेकर लगेगा कैंप

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा,' माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी का ध्यान पहले से ही डिप्टी कमिश्नर रख रहे हैं. अब हम अगले महीने से रिलीफ कमिश्नर जम्मू ऑफिस में कैंप लगा रहे हैं और ADC के साथ टॉप रेवेन्यू ऑफिसर कैंप में रहेंगे और उनकी सुनवाई करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने बताया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्जों की पहल के तहत पहले ही लगभग 1,000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अधिकारियों से संपर्क किया है. प्रोसेस चल रहा है और इस बीच कई विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं ने शिकायत की है कि सभी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों का हल नहीं हो रहा है. इन मामलों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि ये कैंप 1 अप्रैल से शुरू होंगे. कश्मीरी पंडितों ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह कम्युनिटी की लंबे समय से पेंडिंग मांग थी और इससे कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा.

संपत्ति मामले में लगा शिविर

कश्मीर पंडित एक्टिविस्ट अशोक करिहालू ने कहा,' यह एक अच्छी पहल है और यह कोई बड़ी बात नहीं है. बस एक आबादी है. कई जगहों पर बढ़ावा दिया जा रहा है, कई मंदिरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं सरकार ने खुद कई मंदिरों की जमीन को बढ़ावा दिया है, स्कूल, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं और कुछ भी नहीं दिया है. अब यह एक अच्छी पहल है और हम बहुत खुश हैं.' प्रत्येक जिला उपायुक्त को शिविर में आयोजित गतिविधियों, हल किए गए मुद्दों, की गई कार्रवाई और उनके अनुसरण के संबंध में कश्मीर के संभागीय आयुक्त कार्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. इन शिविरों का लक्ष्य विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना, संपत्तियों का सीमांकन सुनिश्चित करना और संपत्तियों को उनके सही मालिकों को वापस करना है.

ये मामले भी सुलझेंगे

इसके अलावा, म्युटेशन और विरासत से संबंधित मामलों को भी सुलझाया जाएगा. राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि आवेदक अपनी चिंताओं को सीधे प्रस्तुत कर सकें. शिविरों में दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी. ये शिविर 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जम्मू में राहत आयुक्त के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक जिले में दो दिन का शिविर होगा. श्रीनगर के लिए 1 और 2 अप्रैल को, बडगाम जिले के लिए 6-7 अप्रैल को, 10-11, 15-16 अप्रैल को बारामूला के लिए, 17-18 अप्रैल को कुपवाड़ा के लिए, 20-21 अप्रैल को पुलवामा के लिए, 22-23 अप्रैल को शोपियां के लिए, 24-25 अप्रैल को अनंतनाग के लिए और 27-28 अप्रैल को कुलगाम के लिए.