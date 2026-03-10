Advertisement
trendingNow13136454
Hindi Newsदेशदशकों बाद कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा, लगेगा जिला स्तरीय शिविर

दशकों बाद कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा, लगेगा जिला स्तरीय शिविर


Kashmiri Pandits Properties: जम्मू-कश्मीर में माइग्रेट हुए कश्मीरी पंडित समुदाय की कब्जे में ली गई संपत्ति के मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है. इस मामले को सुलझाने के लिए घाटी में जिला लेवल पर कैंप शुरू किए गए हैं.   

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दशकों बाद कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा, लगेगा जिला स्तरीय शिविर

Jammu-Kashmir: कश्मीर से 3 दशक पहले माइग्रेट हुए पंडित समुदाय को न्याय मिलने की उम्मीद है क्योंकि अधिकारियों ने प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामलों को सुलझाने के लिए जिला लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी, विरासत और जमीन के म्यूटेशन के मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए जिला लेवल पर कैंप शुरू किए हैं. समुदाय के सदस्यों ने इस पहल का स्वागत एक लंबे समय से लंबित, पॉजिटिव और न्याय दिलाने वाले कदम के तौर पर किया है, जो एक खास निर्देश के बाद किया गया है. 

सुलझेगा प्रॉपर्टी का मामला 

विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी और दूसरे मामलों को तेजी से सुलझाने के प्रोसेस को तेज करने के लिए, JK प्रशासन ने अब जिला लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया है. हर कैंप में रेवेन्यू और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो संबंधित जिला डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में लगाए जाएंगे. ये कैंप 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2026 तक जिले के हिसाब से लगेंगे. हर कैंप दो दिन का होगा. डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को संबंधित जिले का इंचार्ज बनाया गया है और संबंधित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है ताकि विस्थापित कश्मीरी पंडितों से जुड़ी शिकायतों और दूसरे मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. पूरे प्रोसेस को डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मॉनिटर करेंगे. 

संपत्ति को लेकर लगेगा कैंप 

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा,' माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी का ध्यान पहले से ही डिप्टी कमिश्नर रख रहे हैं. अब हम अगले महीने से रिलीफ कमिश्नर जम्मू ऑफिस में कैंप लगा रहे हैं और ADC के साथ टॉप रेवेन्यू ऑफिसर कैंप में रहेंगे और उनकी सुनवाई करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने बताया कि  विस्थापित कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्जों की पहल के तहत पहले ही लगभग 1,000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अधिकारियों से संपर्क किया है. प्रोसेस चल रहा है और इस बीच कई विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं ने शिकायत की है कि सभी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों का हल नहीं हो रहा है. इन मामलों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंप लगाने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि ये कैंप 1 अप्रैल से शुरू होंगे. कश्मीरी पंडितों ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह कम्युनिटी की लंबे समय से पेंडिंग मांग थी और इससे कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

संपत्ति मामले में लगा शिविर 

कश्मीर पंडित एक्टिविस्ट अशोक करिहालू ने कहा,' यह एक अच्छी पहल है और यह कोई बड़ी बात नहीं है. बस एक आबादी है. कई जगहों पर बढ़ावा दिया जा रहा है, कई मंदिरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं सरकार ने खुद कई मंदिरों की जमीन को बढ़ावा दिया है, स्कूल, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं और कुछ भी नहीं दिया है. अब यह एक अच्छी पहल है और हम बहुत खुश हैं.' प्रत्येक जिला उपायुक्त को शिविर में आयोजित गतिविधियों, हल किए गए मुद्दों, की गई कार्रवाई और उनके अनुसरण के संबंध में कश्मीर के संभागीय आयुक्त कार्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. इन शिविरों का लक्ष्य विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना, संपत्तियों का सीमांकन सुनिश्चित करना और संपत्तियों को उनके सही मालिकों को वापस करना है. 

ये मामले भी सुलझेंगे

इसके अलावा, म्युटेशन और विरासत से संबंधित मामलों को भी सुलझाया जाएगा. राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि आवेदक अपनी चिंताओं को सीधे प्रस्तुत कर सकें. शिविरों में दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी. ये शिविर 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जम्मू में राहत आयुक्त के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक जिले में दो दिन का शिविर होगा. श्रीनगर के लिए 1 और 2 अप्रैल को, बडगाम जिले के लिए 6-7 अप्रैल को, 10-11, 15-16 अप्रैल को बारामूला के लिए, 17-18 अप्रैल को कुपवाड़ा के लिए, 20-21 अप्रैल को पुलवामा के लिए, 22-23 अप्रैल को शोपियां के लिए, 24-25 अप्रैल को अनंतनाग के लिए और 27-28 अप्रैल को कुलगाम के लिए. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
NRAI advisory on commercial LPG shortage
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी