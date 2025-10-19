Nashik Train Accident: ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...दिवाली-छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा

Karmabhoomi Express Accident: दिवाली पर ट्रेनों में जबर्दस्त भीड़ हो रही है. ऐसे में लोग कैसे भी घर पहुंचने की जुगत में लगे रहते हैं. मुंबई से ऐसे ही तीन लोग घर जाने के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में अचानक ट्रेन से गिर गए. कुछ स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया है कि ट्रेन स्लो होने पर वे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे.
Diwali Train Accident Nashik: दीपावली का त्योहार लोग अपने जन्मस्थान पर मनाना पसंद करते हैं. ऐसे में कश्मीर में हो या केरल, वे 2-4 दिन पहले से ही घर लौटने लगते हैं. मुंबई के पास से ऐसे ही तीन लोग दिवाली और छठ पूजा के लिए बिहार अपने घर जा रहे थे. रास्ते में खौफनाक घटना घटी. लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जाने वाली जिस ट्रेन में वे थे या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उससे गिर गए. दो लोगों की मौत हो गई और 19 अक्तूबर सुबह तक एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बताया गया है कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास ये लोग अचानक कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिर गए. शनिवार रात नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से तीन युवकों के गिरने की खबर मिली थी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीसरे घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
शनिवार रात जब ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर निकली तो ओढ़ा रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक आकाश ने नासिक रोड रेलवे विभाग को बताया कि ट्रेन छूटने के कुछ देर बाद जेल रोड हनुमान मंदिर के पास ढिकले नगर इलाके में तीन युवक ट्रेन की चपेट में आ गए.
चलती ट्रेन में चढ़ते समय हादसा?
नासिक रोड थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले के निर्देश पर पुलिस उपनिरीक्षक माली, पुलिस कांस्टेबल भोले घटनास्थल पर पहुंचे. भुसावल की ओर जाने वाले ट्रैक पर किमी 190/1 और 190/3 के बीच 30 से 35 साल की उम्र के दो युवक मृत पाए गए. यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. रिपोर्ट के अनुसार तीनों लोग नासिक स्टेशन के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी होने पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. वैसे, कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक स्टेशन पर नहीं रुकती है. फिर भी ट्रेन स्लो हुई तो तीन यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने लगे. इसी दौरान वे ट्रेन की चपेट में आ गए.
दिवाली और छठ के चलते उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है.
