Hindi Newsदेश

दीवाली की छुट्टी में घूमने जा रहे हैं तो इन जगहों पर संभलकर जाइएगा, ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी

Diwali Weather Alert: दिवाली 2025 पर उत्तर भारत में ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है वहीं दक्षिण भारत के समुद्री तटों के इलाकों में अगले पांच दिन सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:28 PM IST
Diwali Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के आसपास के समुद्रों में एक साथ दो निम्न दबाव प्रणालियां विकसित हो रही हैं जिनके अगले 48 घंटों में काफी तीव्र और असरदार होने की संभावना है. ऐसे में अगर आप अगले 48 घंटों में यानी दीवाली की छुट्टी पर घूमने दूर जा रहे हैं तो आपको मौसम विभाग का ये अलर्ट बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए. मौसम विभाग यानी आईएमडी (IMD) ने बताया है कि कुमारकोम तट और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.

समुद्री तटों पर रखें ध्यान

इसके साथ ही, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण देखा गया है. ऐसे में कुछ इलाकों का मौसम बुरी तरह से खराब हो सकता है. इस परिसंचरण के कारण, शनिवार रात तक दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर एक नई निम्न दबाव प्रणाली बनने की उम्मीद है.

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह प्रणाली पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगी और 48 घंटों के भीतर एक अवदाब में परिवर्तित हो सकती है. आईएमडी ने पुष्टि की है कि अरब सागर के ऊपर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जिसके 2 दिनों में और मजबूत होने की संभावना है.

दिवावी का मौसम

दीवाली 20 अक्टूबर की है उससे दो दिन पहले आज 18 अक्टूबर तक एक निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने की संभावना है, जो अगले 48 घंटों में एक डिप्रेशन में बदल सकता है. इस सिस्टम का असर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, रायलसीमा और आंध्र के तटीय इलाकों पर पड़ेगा. यहां 19 से 23 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ गरज-चमक की संभावना है. लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है. 

दिवाली 2025 पर उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण बढ़ने की संभावना है, जिससे दिल्ली, यूपी और बिहार में ठिठुरन रहेगी. यहां तापमान दो से तीन डिग्री कम होने का अनुमान लगाया गया है.

दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में 18 से 23 अक्टूबर तक बारिश और गरज-चमक की चेतावनी है. 24 अक्टूबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस प्रणाली के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है, संभवतः मुख्य भूमि के पास पहुंचने पर यह तेज हो जाएगी. इस तरह के दोहरे घटनाक्रम, एक अरब सागर के ऊपर और दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले दिनों में पूरे दक्षिण भारत में वर्षा गतिविधि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. अपने पूर्वानुमान में, आईएमडी ने कहा कि आज (18 अक्टूबर) तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

96 घंट संभलकर!

नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, सलेम, नमक्कल और करूर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. समुद्र की उथल-पुथल के कारण मछुआरों को दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है. तटीय निवासियों से संभावित तेज हवाओं और स्थानीय बाढ़, खासकर निचले इलाकों और नदी घाटियों के आस-पास बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

