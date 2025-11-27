Advertisement
trendingNow13020893
Hindi Newsदेश

कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके शिवकुमार ने चलाया व्यंग्य तीर तो सिद्धा भी पीछे नहीं रहे

Karnataka Politics News in Hindi: कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर चल रही जंग और गहरी होती जा रही है. डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, दोनों ने आज एक दूसरे पर शब्दों के तीर चलाए, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके शिवकुमार ने चलाया व्यंग्य तीर तो सिद्धा भी पीछे नहीं रहे

DK Shivakumar and Siddaramaiah Latest News: कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में इस समय सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त रस्साकसी चल रही है. कांग्रेस सरकार के भीतर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के बीच जारी यह खींचतान अब सार्वजनिक स्वरूप ले चुकी है. दोनों नेता अब इशारों-इशारों में एक-दूसरे पर शब्दों के तीर चला रहे हैं. आज भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर एक-दूसरे पर निशाना साधा. दोनों शीर्ष नेताओं की बढ़ती अदावत ने राज्य की राजनीति में हलचल और गहरी कर दी.

'वचन निभाना ही असली ताकत है'

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने आज एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, 'वचन निभाना ही असली ताकत है.' उनके इस ट्वीट का राजनीतिक गलियारों में यह अर्थ निकाला गया कि शिवकुमार सत्ता-साझेदारी से जुड़े उस कथित समझौते की एक बार फिर याद दिला रहे हैं. जिसमें मुख्यमंत्री पद रोटेशन के आधार पर तय होने की चर्चा लंबे समय से चलती रही है. यह ट्वीट साफ संकेत देता है कि शिवकुमार अब खुलकर अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'वचन नहीं, काम मायने रखता है'

इसके कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बिना नाम लिए जवाब दे दिया. उन्होंने लिखा, 'सिर्फ वचन नहीं, बल्कि वह काम मायने रखता है जो जनता के जीवन में परिवर्तन लाए.' इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा साझा किया. 

उन्होंने अपनी पोस्ट में ‘शक्ति’ योजना के अंतर्गत 600 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राओं, ‘गृहलक्ष्मी’ योजना से 1.24 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहारा, युवानिधि से तीन लाख युवाओं को राहत, ‘अन्न भाग्या 2.0’ से खाद्य सुरक्षा और ‘गृह ज्योति’ के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली योजना का वर्णन किया. इन पोस्ट के जरिए सिद्धारमैया ने जताया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उन घोषणाओं को पूरा भी कर रही है. 

पूरी की 593 में से 243 गारंटी- सीएम सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने 2013–18 के बीच 157 में से 165 वादे पूरे किए थे. मौजूदा कार्यकाल में भी उन्होंने 593 में से 243 गारंटी पूरी करने का दावा किया. ऐसा करके सीएम सिद्धारमैया ने स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस का वचन चुनावी नारा नहीं, पूरा कार्यकाल निभाने की प्रतिबद्धता है.

इन दो बयानों के सार्वजनिक होने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है. जो तलवार अब तक म्यान में थी, वह अब बाहर आ चुकी है. इस तलवार से कांग्रेस के दोनों दिग्गज एक-दूसरे को भांजने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों के बीच सत्ता-हस्तांतरण का फैसला अब पार्टी हाईकमान के पाले में है. 

कर्नाटक में क्या नेतृत्व परिवर्तन करेगी कांग्रेस?

अगर आलाकमान ने डीके की दावेदारी मान ली तो नेतृत्व परिवर्तन की संभावना खुल सकती है. वहीं अगर बात नहीं मानी गई तो सरकार की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है. वहीं विपक्षी बीजेपी इस तकरार को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताते हुए इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम कह रहा है.

फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. अब सवाल सिर्फ सीएम कुर्सी का नहीं, बल्कि वचन और कार्य, दोनों की साख का है. ऐसे में अब राज्य सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये आने वाले दिनों में कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पटकथा बनने वाली है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Karnataka Politics News in Hindi

Trending news

वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी