कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके शिवकुमार ने चलाया व्यंग्य तीर तो सिद्धा भी पीछे नहीं रहे

DK Shivakumar and Siddaramaiah Latest News: कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में इस समय सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त रस्साकसी चल रही है. कांग्रेस सरकार के भीतर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के बीच जारी यह खींचतान अब सार्वजनिक स्वरूप ले चुकी है. दोनों नेता अब इशारों-इशारों में एक-दूसरे पर शब्दों के तीर चला रहे हैं. आज भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर एक-दूसरे पर निशाना साधा. दोनों शीर्ष नेताओं की बढ़ती अदावत ने राज्य की राजनीति में हलचल और गहरी कर दी.

'वचन निभाना ही असली ताकत है'

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने आज एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, 'वचन निभाना ही असली ताकत है.' उनके इस ट्वीट का राजनीतिक गलियारों में यह अर्थ निकाला गया कि शिवकुमार सत्ता-साझेदारी से जुड़े उस कथित समझौते की एक बार फिर याद दिला रहे हैं. जिसमें मुख्यमंत्री पद रोटेशन के आधार पर तय होने की चर्चा लंबे समय से चलती रही है. यह ट्वीट साफ संकेत देता है कि शिवकुमार अब खुलकर अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'वचन नहीं, काम मायने रखता है'

इसके कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बिना नाम लिए जवाब दे दिया. उन्होंने लिखा, 'सिर्फ वचन नहीं, बल्कि वह काम मायने रखता है जो जनता के जीवन में परिवर्तन लाए.' इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा साझा किया.

उन्होंने अपनी पोस्ट में ‘शक्ति’ योजना के अंतर्गत 600 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राओं, ‘गृहलक्ष्मी’ योजना से 1.24 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहारा, युवानिधि से तीन लाख युवाओं को राहत, ‘अन्न भाग्या 2.0’ से खाद्य सुरक्षा और ‘गृह ज्योति’ के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली योजना का वर्णन किया. इन पोस्ट के जरिए सिद्धारमैया ने जताया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उन घोषणाओं को पूरा भी कर रही है.

पूरी की 593 में से 243 गारंटी- सीएम सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने 2013–18 के बीच 157 में से 165 वादे पूरे किए थे. मौजूदा कार्यकाल में भी उन्होंने 593 में से 243 गारंटी पूरी करने का दावा किया. ऐसा करके सीएम सिद्धारमैया ने स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस का वचन चुनावी नारा नहीं, पूरा कार्यकाल निभाने की प्रतिबद्धता है.

A Word is not power unless it betters the World for the people. Proud to declare that the Shakti scheme has delivered over 600 crore free trips to the women of our state. From the very first month of forming the government, we transformed our guarantees into action; not in… pic.twitter.com/lke1J7MnbD — Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 27, 2025

इन दो बयानों के सार्वजनिक होने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है. जो तलवार अब तक म्यान में थी, वह अब बाहर आ चुकी है. इस तलवार से कांग्रेस के दोनों दिग्गज एक-दूसरे को भांजने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों के बीच सत्ता-हस्तांतरण का फैसला अब पार्टी हाईकमान के पाले में है.

कर्नाटक में क्या नेतृत्व परिवर्तन करेगी कांग्रेस?

अगर आलाकमान ने डीके की दावेदारी मान ली तो नेतृत्व परिवर्तन की संभावना खुल सकती है. वहीं अगर बात नहीं मानी गई तो सरकार की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है. वहीं विपक्षी बीजेपी इस तकरार को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताते हुए इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम कह रहा है.

फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. अब सवाल सिर्फ सीएम कुर्सी का नहीं, बल्कि वचन और कार्य, दोनों की साख का है. ऐसे में अब राज्य सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये आने वाले दिनों में कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पटकथा बनने वाली है.