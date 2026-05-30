लंबी पारी खेलने वाले नेता, तुम एकदिन CM बनोगे...डीके शिवकुमार के ज्योतिषी ने 40 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी

DK Shivakumar: डीके शिवकुमार का कर्नाटक का नया सीएम बनना तय माना जा रहा है. उनके ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि करीब 40 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि डीके शिवकुमार एक दिन कर्नाटक के सीएम बनेंगे.
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DK Shivakumar: कर्नाटक में इन दिनों सीएम कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद से ही माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार अगले सीएम होंगे, अब डीके शिवकुमार के ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने करीब 40 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि डीके शिवकुमार एक दिन कर्नाटक के सीएम बनेंगे, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डीके शिवकुमार एक बार के सीएम नहीं होंगे बल्कि लंबी पारी खेलने वाले नेता भी साबित होंगे, उनकी कुंडली काफी ज्यादा मजबूत है और वह लंबे समय तक कर्नाटक की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे. उनका ये दावा अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि डीके शिवकुमार अगले सीएम हो सकते हैं.
Bengaluru, Karnataka: Bellur Dwarakanath, astrologer of Karnataka Congress President DK Shivakumar, says, "When DK Shivakumar came to me many years back, looking at the stars, he had wonderful stars... Undoubtedly, God must have given him the position of Chief Minister… pic.twitter.com/PQus1cpcI1
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब डीके शिवकुमार कई साल पहले मेरे पास आए थे, तो उनके सितारे कमाल के थे. भगवान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर का पद पहले ही दे दिया होगा. हालांकि, मुझे यह मानते हुए दुख हो रहा है कि यह पिछले साल नहीं हुआ, यह अब हो रहा है. भले ही इसमें देर हो रही है लेकिन उन्हें वह मिल गया जो वे चाहते थे.
वो मुझसे बात किए बिना, वे कहीं नहीं जाएंगे. हर सुबह, हफ्ते में कम से कम तीन दिन, वे मुझसे जरूर बात करते हैं. मैं भी उनसे बात करता हूं.मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हें बेटे जैसा मानता हूं. वे दिल से एक अच्छे इंसान हैं. हो सकता है कि वे बहुत अजीब दिखते हों या शायद घमंडी, सख्त, अकड़ू हों लेकिन ऐसा नहीं है. सच तो यह है कि वे बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हैं.
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